آیین افتتاحیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» در کوشک باغ هنر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان‌ - آیین افتتاحیه هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» همزمان با مراسم کلنگ‌زنی احداث سالن تئاتر در کوشک باغ هنر برگزار شد.

محمدباقر اعلمی (رئیس سازمان فرهنگی‌ـ‌هنری شهرداری تهران)، محمد خراسانی‌زاده (معاون امور هنری شهرداری تهران)، سیدمحمد حجازی (مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد)، حمید جوانی (شهردار منطقه ۳)، امین اشرفی (مدیرخانه نمایش و دبیر جشنواره تئاتر «شهر»)، حمید جبلی، رضا بابک، شهرام کرمی، جمشید جهانزاده، مریم معترف، فرزانه نشاط‌خواه، کاظم هژیرآزاد، کورش سلیمانی، اسماعیل خلج، علی فروتن، حسین پارسایی، حمید نیلی، محمد قدس، مریم کاظمی، بهزاد خداویسی، جلیل فرجاد، منوچهر اکبرلو، حسین مسافرآستانه، فرهاد شریفی، علی هاشمی، قاسم زارع، آناهیتا غنی‌زاده، شکوفه هاشمیان و رضا فیاضی و…تعدادی از مدیران و هنرمندانی بودند که در این رویداد حضور داشتند.

مراسم کلنگ‌زنی احداث سالن تئاتر (باغ نمایش تهران) توسط مدیران و هنرمندان بخش آغازین این مراسم بود که در فضای بیرونی کوشک باغ هنر انجام شد.

محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی‌ـ‌هنری شهرداری تهران، در این مراسم بیان کرد: «توسعه مجموعه‌های نمایشی در دوره جدید مدیریتی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است و امیدوارم بتوانیم این مأموریت را به‌خوبی انجام دهیم.»

سیدمحمد حسین حجازی، مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، نیز بیان کرد: «تئاتر یک میراث ماندگار برای کشور عزیزمان ایران است و با طرحی که از سال‌ها پیش داشتیم، سعی شده هنر را در خدمت فرهنگ و هنر کشور بگذاریم. امیدواریم با چهار سالن با ظرفیت‌های متفاوت در نگین سبز تهران و همجواری باغ کتاب، در خدمت اهالی هنر باشیم.»

او از بهره‌برداری این سالن تئاتر در آینده نزدیک خبر داد.

امین اشرفی، دبیر جشنواره تئاتر «شهر»، ضمن قدردانی از تمامی مدیران، هنرمندان و همراهان در برگزاری این رویداد هنری گفت: «در یک هفته قرار است در شهر تهران بیش از ۲۰۰ نمایش در نقاط مختلف شهر و در بخش‌های کودک، نوجوان و بزرگسال اجرا شود. گالری عکس آثار جشنواره نیز به نمایش درخواهد آمد.»

او ادامه داد: «اگر به رویداد‌های فرهنگی کمتر توجه می‌شود، به دلیل شرایط اقتصادی است؛ چراکه زمانی که سایت رزرو بلیت را باز کردیم، در فاصله نیم‌روز تمامی بلیت نمایش‌ها پایان یافت.»

این مدیر هنری بیان کرد: «پایان بیش از چهار هزار صندلی در نیم‌روز نشان از توجه تماشاگران به تئاتر دارد و ان‌شاءالله در طول یک هفته، تهران فقط ساختمان، ترافیک و دود نخواهد بود. تهران ما در طول یک هفته خواهد خندید و گریه خواهد کرد و این بار نه فقط مانند تماشاگر، بلکه همچون بازیگر صحنه تئاتر. شهروندان تهرانی یک هفته به تماشای این جشنواره خواهند نشست.»

حمید جبلی، بازیگر و نویسنده تئاتر نیز در این مراسم گفت: «به امید اجرا‌های خوب و سلامتی همه تئاتری‌ها و امید به اینکه همه تئاتری‌ها با سلامتی در این سالن اجرا داشته باشند.»

همچنین، رضا بابک با ابراز خوشحالی از احداث سالن تئاتر مطرح کرد: «خوشحالم که این اتفاق خوب و زیبا می‌افتد. ما به تئاتر نیاز داریم تا هنر برای مردم، برای فرهنگ‌سازی و برای اینکه انسان‌های مهربانی باشیم، به جامعه عرضه شود. فرهنگ‌سازی مهم‌ترین اثر تئاتر است. تئاتر و تمامی هنر‌ها انسان‌ساز هستند.»

فرزانه نشاط‌خواه و جمشید جهانزاده دیگر هنرمندانی بودند که کلنگ احداث سالن تئاتر را بر زمین زدند.

در ادامه، رضا فیاضی، دیگر هنرمند پیشکسوت تئاتر با خواندن اشعاری آرزو کرد تا این سالن تئاتر و هنر مملکت بیش از پیش ساخته شود.

حمید جوانی و محمدباقر اعلمی دیگر مدیرانی بودند که کلنگ احداث این سالن نمایش را به امید بهره‌برداری هرچه سریع‌تر و اجرای نمایش‌های تئاتر بر زمین زدند.

بزرگداشت شهرام کرمی و مریم کاظمی از کارگردان مطرح عرصه تئاتر بخش دیگری از این برنامه بود.

سپس اعلام برگزیدگان بخش پوستر و عکس به عنوان بخش پایانی این مراسم انجام شد.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

بخش پوستر

نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به ناصر نصیری اهدا شد.

نفر دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به متین خیبلی اهدا شد.

نفر سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به صادق حسینی اهدا شد.

بخش عکس

نفر اول: تندیس جشنواره و لوح تقدیر به مریم قهرمانی‌زاده برای نمایش «این خانه سیاه است» اهدا شد.

نفر دوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به مرجانه پورحسین برای نمایش «هیولا کش» اهدا شد.

نفر سوم: لوح تقدیر و جایزه نقدی به کیارش مسیبی برای نمایش «خنکای ختم خاطره» اهدا شد.

در پایان مراسم از مجموعه اول «داستان‌های نمایشی کوتاه برای کودکان» با عنوان «نَم‌نَمَک» به نویسندگی مریم کاظمی رونمایی شد.