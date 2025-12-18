باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گروه هکرهای موسوم به «حنظله» از موفقیت خود در نفوذ به تلفن همراه نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین رژیم تروریستی، خبر داد؛ اقدامی که به گفته این گروه در چارچوب یک عملیات سایبری با عنوان «عملیات اختاپوس» انجام شده است.
بر اساس بیانیهی این گروه، تلفن همراه «آیفون ۱۳» مورد استفاده بنت هدف این نفوذ سایبری قرار گرفته است.
در پی این اقدام، گروه حنظله اسنادی منتشر کرد که شامل پیامی مستقیم خطاب به نخستوزیر پیشین رژیمتروریستی بود و در آن با لحنی تمسخرآمیز، تواناییهای او در حوزه امنیت سایبری به چالش کشیده شده بود.
این گروه همچنین اعلام کرد که در نتیجه این نفوذ، اطلاعات حساسی به بیرون درز کرده است؛ از جمله فهرست مخاطبان حاوی شماره تلفنهای مقامات سیاسی برجسته، اسکرینشاتهایی از پیامهای شخصیو تصاویری خصوصی از اعضای خانواده بنت و برخی چهرههای سیاسی عمومی.
دفتر نفتالی بنت در واکنش ادعا کرد که این موضوع در دست بررسی نهادهای امنیتی و کارشناسان امنیت سایبری است و در ادامه مدعی شد دستگاه مورد اشاره «در حال حاضر مورد استفاده نیست».
با این حال، به گزارش رسانهها، روایت صهیونیستی با تناقضهایی همراه بوده است؛ بهطوریکه دفتر بنت در ابتدا هرگونه نفوذ را تکذیب کرد، اما سپس در بیانیهای دیگر تایید کرد که دسترسی غیرمجاز از طریق «واسطههای خارجی» صورت گرفته و این امر منجر به دسترسی به حساب کاربری او در پیامرسان تلگرام شده است.
نفتالی بنت نیز این حادثه را «تلاش برای ترور سیاسی الکترونیکی» توصیف کرد که به ادعای او با هدف جلوگیری از بازگشتش به عرصه سیاسی انجام شده است. او همچنین مدعی شد بخشی از مطالب منتشرشده «ساختگی و در چارچوب جنگ روانی» است.
شایان ذکر است که گروه «حنظله» پیشتر نیز اهداف راهبردی رژیم تروریستی اسرائیل را در حملات سایبری هدف قرار داده بود؛ موضوعی که نگرانیها درباره تشدید حملات سایبری علیه مقامات ارشد صهیونیستی را افزایش داده است.
منبع: المیادین