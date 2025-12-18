دیوان کیفری بین‌المللی تحریم دو قاضی خود از سوی آمریکا را حمله‌ای به استقلال قضایی دانست و تأکید کرد به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه آمریکا اعلام کرد دو قاضی دیوان کیفری بین‌المللی را به دلیل اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی تحریم می‌کند، این دادگاه قویا از قضات خود حمایت کرده و اقدام آمریکا را محکوم کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تحریم‌ها «حمله‌ای آشکار علیه استقلال یک نهاد قضایی بی‌طرف» بوده است.

این نهاد هشدار داد که تحریم‌های آمریکا «حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند».‌

این مرجع قضایی بین‌المللی در ادامه اعلام کرد: «وقتی بازیگران قضایی به دلیل اعمال قانون تهدید می‌شوند، در واقع این خودِ نظم حقوقی بین‌المللی است که در معرض خطر قرار می‌گیرد» و تاکید کرد که «به انجام وظایف خود با استقلال و بی‌طرفی، مطابق با اساسنامه رم و به نفع قربانیان جنایات بین‌المللی ادامه خواهد داد.»

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد که دو قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل اعتراض به اقدامات رژیم صهیونیستی، هدف تحریم‌های واشنگتن قرار می‌گیرند.

روبیو ادعا کرد: «دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان به اقدامات سیاسی علیه اسرائیل ادامه می‌دهد و سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کند که بر همه کشور‌ها تاثیر می‌گذارد». 

این تحریم‌ها جدیدترین مورد از محدودیت‌های اقتصادی است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر دیوان کیفری و اعضای آن اعمال کرده است. دولت ترامپ زمستان سال گذشته تحریم‌های گسترده‌ای را علیه کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی و هر کسی که به تحقیقات این دیوان علیه واشنگتن و متحدانش کمک می‌کرد، صادر کرد.

مرداد ماه امسال نیز چهار قاضی تحریم شدند که دو نفر از آنها در تحقیقات مربوط به پرسنل آمریکایی در افغانستان شرکت داشتند. دو نفر دیگر در تصمیم صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او، دست داشتند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دیوان کیفری بین‌المللی ، مارکو روبیو ، تحریم
دیوان کیفری بین‌المللی بر ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا تأکید کرد
حماس نسبت به تلاش‌ها برای آواره کردن فلسطینی‌ها مطابق با برنامه‌های اسرائیل هشدار داد
نسل‌کشی تمام‌عیار؛ صلح بدون عدالت محال است
