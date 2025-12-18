باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب میرزایی قیری با اشاره به قطع آب سد سلمان فارسی به دلیل آسیب دیدگی خط انتقال، از برگزاری نشست هماهنگی شهرستان‌های حوزه جنوبی فارس در اوز خبر داد و گفت: این نشست با هدف تسریع در رفع مشکلات ناشی از بارندگی و بررسی ترکیدگی لوله خط انتقال آب، با حضور نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مدیران آب و فاضلاب استان فارس برگزار شد.

او اظهار داشت: این جلسه با هدف هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع اختلال ایجاد شده در خط انتقال آب سلمان فارسی پس از بارندگی‌ های اخیر تشکیل شد و آخرین وضعیت فنی خط انتقال و روند ترمیم آسیب‌ ها مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار گراش در این نشست با اشاره به اهمیت پایداری تامین آب شرب برای شهرها و روستاهای تحت پوشش این شهرستان، افزود: در این جلسه وضعیت ذخایر آب، ظرفیت مخازن و همچنین چاه‌های جایگزین به‌ صورت دقیق بررسی شد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مشکلات پیش‌آمده مدیریت و برطرف شود.

او افزود: با توجه به شرایط موجود، تمهیدات لازم برای استفاده از منابع جایگزین و افزایش تاب‌آوری شبکه توزیع آب در دستور کار قرار گرفته و اداره ابفا با همکاری دیگر دستگاه های مرتبط موظف شدند با هماهنگی کامل، اقدامات لازم را تسریع کنند.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب آبفا استان فارس نیز در این نشست با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: تیم‌ های فنی شرکت آبفا به‌ صورت مستمر در حال بررسی محل ترکیدگی و انجام عملیات ترمیم هستند و تلاش می‌شود با کمترین زمان و بدون ایجاد تنش آبی، جریان پایدار آب برقرار شود.

صبح امروز غلامرضا غلامی با اشاره به خسارت وارد شده به ایستگاه پمپاژ آب سد درودزن که وظیفه انتقال آب به مناطق جنوبی استان را بر عهده دارد، اظهارداشت: در صورت توقف روند تعمیرات به دلیل شدت بارش‌ها، آبرسانی اضطراری به شهرستان‌های اوز و گراش از طریق تانکر انجام خواهد شد.

مردم هشدار‌های هواشناسی را جدی بگیرند

فرماندار گراش گفت: ستاد مدیریت بحران این شهرستان در پی بارش‌های اخیر و صدور هشدار‌های هواشناسی با وضعیت قرمز برای امشب و روز جمعه با هدف پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی، در آماده باش کامل قرار گرفت

میرزایی قیری با بررسی عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد بحران شهرستان در بارندگی سه شنبه شب، اظهار داشت: در پی صدور هشدار قرمز از سوی اداره کل هواشناسی فارس و تداوم ناپایداری‌های جوی، از مردم انتظار می‌رود هشدار‌ها را جدی گرفته و از حضور غیرضروری در معابر، تفرجگاه ها، مسیر رودخانه‌ها خودداری کنند.

او با اشاره به بسیج کامل امکانات شهرستان برای مدیریت شرایط احتمالی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و امدادی در آماده‌باش کامل هستند، اما همکاری مردم نقش اصلی را در پیشگیری از حوادث و جلوگیری از تلخ شدن کام شهروندان دارد تا بتوانیم از این باران پربرکت به خوبی بهره‌مند شویم

فرماندار گراش تصریح کرد: هماهنگی ستاد بحران و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و امدادی، با وجود ورود سامانه بارشی فعال و بارندگی‌های گسترده در محدوده شهرستان، موجب شد این مخاطره طبیعی تاکنون بدون تلفات جانی و با حداقل خسارت مدیریت شود.

میرزایی قیری با بیان اینکه پیش بینی‌های هوا شناسی مبنای تصمیم گیری‌های ستاد بحران شهرستان قرار دارد، خاطر نشان ساخت: ستاد مدیریت بحران شهرستان پیش از ورود سامانه دو جلسه برگزار کرد و کمیته‌های تخصصی دستگاه‌های اجرایی فعال و هشدار‌های لازم هواشناسی و مراقبت از خود از طریق رسانه‌ها به مردم اطلاع داده شد

فرماندار گراش همچنین با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، گفت: به دلیل شکستگی لوله خط انتقال آب از سد سلمان و محدود بودن ظرفیت مخازن، صرفه جویی در مصرف آب باید در دستور کار شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات رسان مکلف شدند ضمن پایش مستمر وضعیت معابر، مسیل‌ها و زیرساخت ها، نسبت به رفع فوری نقاط حادثه خیز اقدام کرده و از آمادگی کامل تجهیزات و نیرو‌های عملیاتی اطمینان حاصل کنند.

فرماندار گراش اضافه کرد: رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری عمومی، زمینه عبور ایمن از شرایط جوی و حفظ آرامش و امنیت شهرستان را فراهم خواهد کرد.

منبع: فرمانداری گراش