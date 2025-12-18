مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به شکست سرخپوشان برابر تیم تراکتور در جام حذفی فوتبال واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال برابر تیم تراکتور در ضربات پنالتی شکست خورد و از گردونه این رقابت‌ها حذف شد.

حسین کنعانی زادگان که در این بازی توانست در دقیقه ۶+۹۰ گل تساوی سرخپوشان را به ثمر برساند و بازی را به وقت های اضافه و پنالتی بکشاند، اما این بازیکن پنالتی اولش را گل کرد، اما پنالتی دومش را از دست داد و همین موضوع باعث شد که تراکتور برنده این بازی شود.

حسین کنعانی زادگان در صفحه شخصی خود نوشت:" سلام خدمت همه هواداران بابت از دست دادن پنالتی عذرخواهی می‌کنم. باز هم تو ۹۰ دقیقه حریفمون نشدن تو پنالتیا هم همه دیدن حق تیم ما بود برنده بشه اما امان از داوری که تکرار نداد پنالتی رو. بهترین هوادار دنیا هستید. جبران می‌کنیم."