رئیس‌جمهور برزیل تاکید کرد که با همتایان ونزوئلایی و آمریکایی خود صحبت کرده و آماده میانجی‌گری میان واشنگتن و کاراکاس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، شامگاه پنجشنبه تمایل خود را برای میانجیگری در درگیری آشکاری که آمریکا علیه دولت ونزوئلا آغاز کرده است، ابراز کرد.

لولا در بیانیه‌ای به خبرنگاران اظهار داشت که پیش از این با نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی خود صحبت کرده است تا در مورد پیشنهاد‌های مطرح شده در مذاکرات با آمریکا مطلع شود و افزود که تنش‌ها را می‌توان بدون جنگ حل کرد. 

لولا ادامه داد: مذاکره بدون جنگ امکان‌پذیر است، بنابراین من همیشه نگران آنچه در پشت آن نهفته است هستم. او خاطرنشان کرد که با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز صحبت کرده است.

در این زمینه، رئیس جمهور برزیل هشدار داد که افزایش فشار واشنگتن علیه کاراکاس را تنها می‌توان با انگیزه‌های پنهان گروه‌های قدرتمند، فراتر از کنترل رهبران دو کشور، توضیح داد و پرسید: منافع دیگران چیست که مردم هنوز نمی‌دانند؟ 

لولا همچنین به همه یادآوری کرد که او یکی از بنیانگذاران گروه دوستان ونزوئلا بوده و در طول هشت سال دولت جورج بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا سعی در میانجیگری بین دولت هوگو چاوز، رئیس جمهور فقید ونزوئلا داشته است و افزود: «من اکنون همین کار را با ترامپ و مادورو انجام می‌دهم، من به کلمه، به قدرت ترغیب، به قدرت متقاعد کردن بسیار اعتقاد دارم.»

منبع: المیادین

