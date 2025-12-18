باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید دستوری را امضا خواهد کرد که مقررات فدرال در مورد ماری جوانا را تسهیل می‌کند. اقدامی که می‌تواند سیاست سختگیرانه چند دهه‌ای در مورد این ماده مخدر را تغییر دهد.

ترامپ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ما افرادی داریم که به من التماس می‌کنند این کار را انجام دهم، افرادی که دهه‌هاست درد زیادی را تحمل می‌کنند».

به گفته مقامات ارشد دولت آمریکا، دستور ترامپ به دادستان کل اجازه می‌دهد طبقه‌بندی ماری‌جوانا را تغییر داده و آن را هم ردیف دارو‌های کم خطر قرار دهد. بر این اساس، ممکن است این گیاه روانگردان در کنار مسکن‌های رایج، کتامین و تستوسترون قرار گیرد.

این در حالی است که مصرف ماریجوانا ممکن است اختلالات اضطرابی، افسردگی و حتی افزایش خطر ابتلا به اسکیزوفرنی را در برخی افراد تشدید کند.

چنین تصمیمی یکی از مهمترین تغییرات سیاست آمریکا درباره ماری‌جوانا در دهه‌های اخیر خواهد بود. این تصمیم می‌تواند صنعت این ماده مخدر را تغییر شکل دهد، مجازات‌های کیفری آن را کاهش دهد و منجر به باز شدن در‌هایی شود که مدت‌ها به روی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بسته بود.

مقامات ارشد دولت ترامپ ادعا می‌کنند که هدف اصلی این دستور، افزایش تحقیقات پزشکی در مورد ماری‌جوانا و محصولات مرتبط با آن برای درک خطرات و پتانسیل درمانی آن است.

ماریجوانا پرکاربردترین ماده مخدر غیرقانونی در جهان و آمریکا است. طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، تقریباً از هر پنج نفر از ساکنان این کشور، سالانه یک نفر از آن استفاده می‌کند. میلیون‌ها آمریکایی تا کنون به دلیل داشتن این ماده مخدر دستگیر شده‌اند.

در حال حاضر، طبق قانون مواد کنترل‌شده آمریکا، ماری‌جوانا در گروه اول مواد مخدر قرار می‌گیرد و هم ردیف هروئین و اکستازی است. در صورتی که این ماده در گروه سوم قرار گیرد، به عنوان ماده‌ای با اعتیاد کمتر شناخته شده و مصرف پزشکی محدودی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

اما این موضوع، با ادعا‌های ترامپ و حزب او در تضاد است. ترامپ همواره ادعای طرفداری از نظم و قانون را مطرح می‌کند و مواد مخدر ادعایی را در آب‌های بین‌المللی بمباران می‌کند. این تغییر اساسی در رویکرد، می‌تواند انتقاداتی را برای او به همراه داشته باشد.

منبع: رویترز