دیوید ون وین، وزیر امور خارجه هلند، تحریمهای جدید آمریکا علیه دیوان کیفری بینالمللی را محکوم کرد و اظهار داشت: «ما از دیوان کیفری بینالمللی حمایت میکنیم تا این دیوان باید بتواند بدون مانع کار خود را انجام دهد.»
پیش از این، آمریکا در اقدامی که به عنوان حمایت از رژیم تروریستی اسرائیل تلقی میشود، دو قاضی دیگر دیوان کیفری بینالمللی را تحریم کرد. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، به دلیل جنایات جنگی این رژیم در طول نسلکشی در غزه با حکم بازداشت صادر شده توسط این دیوان روبهرو است.
دیوان کیفری بینالمللی تحریمهای جدید آمریکا علیه اعضای خود را به شدت رد کرد و اظهار داشت که «تحریمهای آمریکا علیه این دو قاضی حملهای آشکار به استقلال یک نهاد قضایی است.»
این تحریمها جدیدترین مورد از محدودیتهای اقتصادی است که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر دیوان کیفری و اعضای آن اعمال کرده است. دولت ترامپ زمستان سال گذشته تحریمهای گستردهای را علیه کارکنان دیوان کیفری بینالمللی و هر کسی که به تحقیقات این دیوان علیه واشنگتن و متحدانش کمک میکرد، صادر کرد.
مرداد ماه امسال نیز چهار قاضی تحریم شدند که دو نفر از آنها در تحقیقات مربوط به پرسنل آمریکایی در افغانستان شرکت داشتند. دو نفر دیگر در تصمیم صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او، دست داشتند.
