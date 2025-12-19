باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که معتقد است مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، «به چیزی نزدیک می‌شود».

ترامپ در جریان یک نشست در دفتر بیضی شکل خود به خبرنگاران گفت: «ما فرصتی برای پایان دادن به جنگ اوکراین در آینده نزدیک داریم. امیدوارم اوکراین به سرعت اقدام کند، زیرا هر بار که کی‌یف تعلل می‌کند، روسیه نظر خود را تغییر می‌دهد».

یک مقام کاخ سفید اعلام کرده که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ قصد دارند شنبه و یکشنبه هفته آینده با یک هیئت روسی در میامی دیدار کنند.

این دو فرستاده ترامپ پیش از این و در روز دوشنبه، در برلین با سران اروپایی و مقامات اوکراینی دیدار کرده و پیرامون شرایط پایان دادن به جنگ صحبت کردند.

منبع: رویترز