باشگاه خبرنگاران جوان ؛ عیسی چشم براه -کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این باران سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در رفت و آمد‌های دریایی و هوایی در استان می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود:بارش‌های موج سوم از دو موج قبلی شدیدتر است و پس از بارش در مناطق مرکزی استان، شرق هرمزگان را بارانی می‌کند.

وی گفت: از ظهر جمعه ۲۸ آذر، بارش‌های قابل توجه سامانه در نیمه غربی استان کاهش می‌یابد و تا پایان روز جمعه تمرکز بارش‌های قابل توجه در نیمه شرقی استان پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود:با وجود اتمام این بارشها، همچنان رگبار‌های متوسط باران و رعد و برق بویژه بر روی دریا، سواحل و جزایر، تنگه هرمز و برخی نقاط شرقی، شمالی، مرکزی و غربی استان تا پایان شنبه ۲۹ آذر پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت :دریا نیز تا شنبه ۲۹ آذر، با تاکید بر ساعات پایانی امشب و بامداد جمعه با وزش باد‌های شدید با سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت و تندباد‌های لحظه‌ای همراه با رگبار شدید باران و رعد و برق مواج پیش بینی می‌شود.