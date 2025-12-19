باشگاه پرسپولیس شکایت رسمی خود را در خصوص اتفاقات رخ داده در بازی حذفی مقابل تراکتور به فدراسیون فوتبال ارسال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس مراتب اعتراض خود را از اتفاقات رخ داده در استادیوم یادگار امام(ره) اعلام کرد.

"متاسفانه باز هم شاهد اتفاقات تلخی روی سکوهای استادیوم یادگار امام (ره) شهر تبریز بودیم. اتفاقات چند باره ای که نه تنها پایانی برای آنها نیست بلکه با سهو قلم و سهو تصمیم در هر بازی با شدت بیشتری از روی سکوها انجام می شود. اگر تا دیروز شاهد پرتاب سنگ و بطری و انواع و اقسام وسایل دیگر به سمت بازیکنان پرسپولیس بودیم، متاسفانه این بار همان پرتاب ها با فحاشی به بزرگان فوتبال ایران همراه شد. فحاشی علیه کریم باقری و افشین پیروانی بی شک با برنامه ای از پیش تعیین شده، فوتبال ایران را شوکه کرد.

بر همین اساس باشگاه پرسپولیس ضمن محکوم کردن اتفاقات رخ داده در سکوهای استادیوم یادگار تبریز و انتقاد بابت سهل انگاری قبلی کمیته استیناف، به شکل رسمی از فحاشی و جنجال های رخ داده در شهر تبریز شکایت خود را تقدیم کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال خواهد کرد، شاید فریادرسی باشد تا حق این تیم و بزرگانش را در این فضای متشنج بگیرد."

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، باشگاه تراکتور ، جام حذفی فوتبال
خبرهای مرتبط
کمیته انضباطی: توهین هواداران مشمول کسر امتیاز می‌شود
بیرانوند: شاید تصمیمی بگیرم که خیلی‌ها ناراحت شوند/ من از پرسپولیس انتقام نگرفتم
واکنش کنعانی زادگان به حذف پرسپولیس مقابل تراکتور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیانیه تند باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با تراکتور
پیروزی چهارگله پرسپولیس در بازی تدارکاتی مقابل عقاب
رقابت‌های چلنج بین‌المللی قزاقستان؛ پیروزی بدمینتون‌باز ایران مقابل حریف مالزیایی
پیکان بندر دیر هم هت‌تریک قهرمانی در لیگ برتر ساحلی کرد
۱۵ عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مشخص شدند
آخرین اخبار
بیانیه تند باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با تراکتور
پیکان بندر دیر هم هت‌تریک قهرمانی در لیگ برتر ساحلی کرد
رقابت‌های چلنج بین‌المللی قزاقستان؛ پیروزی بدمینتون‌باز ایران مقابل حریف مالزیایی
۱۵ عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مشخص شدند
پیروزی چهارگله پرسپولیس در بازی تدارکاتی مقابل عقاب
رای کمیته انضباطی در مورد خاطیان تراکتور
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتشار برخی مطالب
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
برای نخستین‌بار ایران میزبان رقابت‌های جهانی پدل شد
مراکش قهرمان جام عربی شد/ سومی مشترک برای عربستان و امارات با تصمیم عجیب فیفا
صدرنشینی استراسبورگ و حضور فیورنتینا و کریستال پالاس در پلی آف/ یاران قلی زاده پیروز شدند
ناپولی ۲ - ۰ میلان/ قهرمان سری آ به فینال سوپر جام ایتالیا رسید+ فیلم
بیرانوند در ضربات پنالتی باتجربه‌تر از نیازمند عمل کرد/ پرسپولیس را شانس اول قهرمانی می‌دانم
گل پرسپولیس به تراکتور صحیح و سالم بود/ تیم داوری خوب قضاوت کرد
شکایت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز