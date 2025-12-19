نوذر رودنیل کارشناس داوری می‌گوید که اخراج محمد نادری و گل پرسپولیس در بازی جام حذفی با تراکتور صحیح بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت بیژن حیدری در بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی فوتبال اظهار کرد: بازی بسیار حساس و خوب بود. تیم داوری انصافا خوب قضاوت کرد. تمام اخطار‌های داده شده به اضافه اخراج محمد نادری به طور کامل درست بودند. در دقیقه ۵ بازی در محوطه جریمه پرسپولیس ادامه بازی درست بود و هیچ خطایی رخ نداد. در دقیقه ۴۲ بازی در محوطه جریمه پرسپولیس خطای هندی رخ نداد و ادامه بازی درست بود. در دقیقه ۵۷ بازی، خطایی که منجر به گل تراکتور شد به درستی گرفته شد. 

او افزود: در دقیقه ۹۰+۶ بازی، گل پرسپولیس کاملا سالم و صحیح بود و کمک داور ویدیویی هم این گل را تایید کرد. همچنین اگر هم داور می‌خواست خطایی بگیرد، خطای بیرانوند بود، چون بازیکن پرسپولیس را از عقب کشید. اخطار به خداداد عزیزی در پایان نیمه دوم بازی صحیح بود. 

رودنیل درباره اینکه ۲ پای بیرانوند در زمان ضربه پنالتی کنعانی زادگان جلو نبود، گفت: من هم شنیدم که گفتند پای بیرانوند روی خط دروازه نبوده است. البته من ندیدم و دوربین‌های تلویزیونی هم از بغل دروازه نشان نداد تا متوجه شویم پای بیرانوند جلو بوده یا نه! 

کارشناس داوری در پایان گفت: این بازی یک نوع فینال بود. زمان مفید بازی، ۶۵ دقیقه از ۹۰ دقیقه بود که این برای فوتبال ایران مهم است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
این برنامه ریزی شده بود دو بازیکن سد راه دروازبان شوند ویکی هم توپ وارد دروازه بکند ولی باید نسبت به لیزر به چشم نیازمند اقدامی انجام میداد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
اگ این گل واسه تراکتور بود بازم همین نظر داشتین؟؟ خدا ازتون نگذره ک اینقدر ظلم میکنی و تاکید بر اونم دارین
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
يك فصل بيرانوند غير قانوني بازي كرد و طبق قانون تراكتور بايد همه بازيها 3-0 بازنده مي شد ولي با اعمال نفوذ از بالا و پول پاشي قهرمانتون كردن ... خدا ظالمين رو لعنت كنه
