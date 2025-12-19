بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که علیرضا بیرانوند نسبت به پیام نیازمند در ضربات پنالتی باتجربه‌تر عمل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان  آشتیانی بازیکن سابق پرسپولیس  در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی سرخپوشان برایر تراکتور در جام حذفی فوتبال اظهار کرد: ۲ سرمربی نمی‌خواستند ریسک کنند و هر ۲ تیم می‌خواستند از اشتباهات همدیگر استفاده کنند که دقیقا دقیقه اول بازی بود که سروش رفیعی یک اشتباه کرد، اما هاشم نژاد نتوانست توپ را گل کند. من فکر می‌کنم نیمه اول به این صورت بود که هر ۲ تیم سعی کرده بودند که خط دفاعی خود را پایین‌تر نگه دارند تا گل نخورند. به نظرم پرسپولیس وسط زمین را به تراکتوری‌ها باخته بود و روی ضربه ایستگاهی گل خوردند و اشتباه پیام نیازمند بود. اما تراکتور در آخر بازی توانست تیم را مدیریت کند و آن قدر به زیر توپ زدند که پرسپولیسی‌ها فشار زیادی آوردند و دروازه تراکتور را روی ضربه کرنر باز کردند.    

آشتیانی بیان کرد: تراکتور ترسی از پرسپولیس داشت و این باعث شد که پرسپولیس گل تساوی را به ثمر برساند. تراکتور در وقت‌های اضافه ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی با اخراج محمد نادری ۱۰ نفره شد. همچنین ۲ تیم در وقت‌های اضافه به دنبال ضد حمله زدن بودند. در ضربات پنالتی هم بیرانوند با تجربه‌تر از نیازمند عمل کرد و او در مهار ضربات پنالتی فوق العاده است.  

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه چرا سرخپوشان ۴ ضربه پنالتی را از سوی عمری، پورعلی گنجی و باکیچ و کنعانی زادگان را از دست دادند، گفت:به نظرم بعد از ۱۲۰ دقیقه خیلی سخت است که پنالتی زده شود. بیرانوند دروازه بان شماره یک تیم ملی فوتبال  هست و سخت است که جلوی این گلر پنالتی زده شود. بیرانوند دست کنعانی زادگان را خورد و توانست توپ را مهار کند. به هر حال هر ۲ تیم ۱۲۰ دقیقه بازی کردند و فشار بازی زیاد بود.

او درباره اینکه به نظر می‌رسد که اوسمار در چیدن پنالتی‌ها دقت نکرده بود، بیان کرد: به هر حال در موقع زدن پنالتی از بازیکن سوال پرسیده می‌شود که پنالتی می‌زند یا نه! آن طور نیست که بگوید مثلا شما پنالتی را بزنید و بستگی به شرایط روحی بازی و خستگی شان دارد.  

آشتیانی درباره اینکه تراکتور بعد از ۶ سال توانست پرسپولیس را در تبریز شکست بدهد، گفت: به نظرم این برد در رکورد‌ها حساب نمی‌شود. به نظرم فشار زیادی روی تراکتور است، چون ۱۲۰ دقیقه بازی کرده و باید ۳ روز دیگر در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا بازی کند. من هنوز هم پرسپولیس را شانس اول قهرمانی می‌دانم، چون تراکتور تمرکزش بر روی لیگ نخبگان آسیا است. استقلال تا نیمه نهایی فشاری بر روی این تیم نیست و بازی هایش راحت است. تراکتور و استقلال تا نیمه نهایی جام حذفی بالا می‌آیند.  

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه پرسپولیس نیاز به تقویت ندارد، گفت:بله، پرسپولیس باید بازیکن بخرد.   به نظرم براجعه در ۱۲۰ دقیقه بازی یک ارسال داشت. سرخپوشان  یک دفاع راست و مهاجم باید بگیرند. من شنیدم اوسمار بیان کرده که فخریان و صادقی را نمی‌خواهم و  فخریان  هم قرار است به ملوان برود تا خدمت سربازی اش را بگذراند.  

برچسب ها: جام حذفی فوتبال ، تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال تراکتور تبریز
تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ایمون زاید
۱۳:۴۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
البته با کمک خطا !
۱۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
لیک رو هم همینطوری از دست میدین سال های قبل با زد وبندوبی عدالتی با هوچیگری می‌بردند
۱۳
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
عزیزم ..ی جام دو جام با زد و بند گرفتیم ۴ تای بعدی رو چ دارین بگین‌...۴تایا
