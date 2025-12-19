نخستین رویداد خوراک و نوشیدنی با رویکرد احیای خوراکهای باستانی و سنتی گیلان با حضور چهره‌های سرشناس ملی و استانی این عرصه در رشت برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرعامل گروه دانش بنیان کاشف با اعلام این مطلب گفت: رویداد مذکور در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی ما در جهت کمک به توسعه فرهنگی استان در تاریخ یکم دیماه سالجاری در رشت برگزار می شود.
روهام قلیچی افزود: در این همایش که بصورت رایگان و با هدف تبادل تجربیات موفق در حوزه خوراک برگزار خواهد شد، فعالان شاخص این بخش از کشور و استان و نیز اتحادیه های تالارداران و رستوران داران و اتحادیه کافه، آبمیوه و بستنی وجامعه تخصصی واحدهای پذیرایی و سفره خانه های سنتی استان گیلان در کنار واحدهای شاخص صنایع غذایی مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: یکی از بخشهای این رویداد علمی، فرهنگی ارائه مطالب آموزشی و انتقال تجربیات تعدادی از چهره های شناخته شده و اساتید و صاحبنظران حوزه غذا و گردشگری خوراک می باشد.


قلیچی در ادامه گفت: از دیگر نکات قابل توجه برنامه مذکور، مشارکت انجمن ایرانی همکاری یونسکو و انجمن حامیان خوراک و نوشیدنی سنتی و باستانی ایران در این رویداد می باشد.


وی افزود: فعالان این عرصه و علاقه مندان به حضور در این رویداد می توانند از طریق شماره های تماس ۰۹۳۶۱۶۴۸۶۴۲ و ۰۹۱۰۲۳۴۰۰۲۷ جهت ثبت نام حضور در این همایش اقدام نمایند.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: رویداد ، نوشیدنی
خبرهای مرتبط
۵ نوشیدنی که از ناسالم بودن آن‌ها خبر ندارید
افطار تا سحر را با این نوشیدنی سر کنید تا خوش اندام بمانید
چرا باید قهوه بنوشیم؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
مسابقه‌ علمی رباتیک در رشت + تصاویر
گسترش اقتدار امت اسلامی / با وحدت و همدلی جهان اسلام پیروز است
نخستین رویداد خوراک و نوشیدنی سنتی در گیلان