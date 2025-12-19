باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرعامل گروه دانش بنیان کاشف با اعلام این مطلب گفت: رویداد مذکور در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی ما در جهت کمک به توسعه فرهنگی استان در تاریخ یکم دیماه سالجاری در رشت برگزار می شود.

روهام قلیچی افزود: در این همایش که بصورت رایگان و با هدف تبادل تجربیات موفق در حوزه خوراک برگزار خواهد شد، فعالان شاخص این بخش از کشور و استان و نیز اتحادیه های تالارداران و رستوران داران و اتحادیه کافه، آبمیوه و بستنی وجامعه تخصصی واحدهای پذیرایی و سفره خانه های سنتی استان گیلان در کنار واحدهای شاخص صنایع غذایی مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: یکی از بخشهای این رویداد علمی، فرهنگی ارائه مطالب آموزشی و انتقال تجربیات تعدادی از چهره های شناخته شده و اساتید و صاحبنظران حوزه غذا و گردشگری خوراک می باشد.



قلیچی در ادامه گفت: از دیگر نکات قابل توجه برنامه مذکور، مشارکت انجمن ایرانی همکاری یونسکو و انجمن حامیان خوراک و نوشیدنی سنتی و باستانی ایران در این رویداد می باشد.



وی افزود: فعالان این عرصه و علاقه مندان به حضور در این رویداد می توانند از طریق شماره های تماس ۰۹۳۶۱۶۴۸۶۴۲ و ۰۹۱۰۲۳۴۰۰۲۷ جهت ثبت نام حضور در این همایش اقدام نمایند.

منبع: روابط عمومی