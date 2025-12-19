باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی جنوبی ایالات متحده (SOUTHCOM) روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دو شناور در آبهای بینالمللی در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و پنج نفر را که ادعا می کنند مظنون به ارتباط با «تروریسم مواد مخدر» بودند را کشتهاند.
دولت ترامپ از ماه سپتامبر چنین حملاتی را در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده، اما هیچ مدرکی ارائه نکرده که این قایقها درگیر قاچاق مواد مخدر بودهاند. این مسئله بحث درباره قانونی بودن این عملیات را برانگیخته است.
فرماندهی جنوبی ایالات متحده در شبکه ایکس گفت که آخرین حملات دو شناور در آبهای بینالمللی را هدف قرار داده که «درگیر عملیات قاچاق مواد مخدر بودند.»
سه نفر در شناور اول و دو نفر در شناور دوم کشته شدند.
بر اساس آمار رسمی که توسط خبرگزاری فرانسه جمعآوری شده، این حملات اکنون ۱۰۴ کشته برجا گذاشته است.
در جریان یک عملیات در ماه سپتامبر، نیروهای آمریکایی حمله دوم را انجام دادند که بازماندگان حمله اول به همان شناور را کشت و موجب اتهامات جنایت جنگی شد.
استفاده از نیروهای نظامی برای کمپین ضد مواد مخدر و هشدارهای ترامپ درباره امکان حمله زمینی در ونزوئلا، این سؤال را نیز مطرح کرده که آیا او باید مجوز کنگره را کسب کند.
مجلس نمایندگان روز چهارشنبه دو قطعنامه پیشنهادی دموکراتها را رد کرد که هدف آن متوقف کردن حملات و «خصومت در یا علیه ونزوئلا» بدون مجوز کنگره بود.
منبع: خبرگزاری فرانسه