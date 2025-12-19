ایالات متحده در ادامه حملات خود به شناور‌هایی که مدعی است مواد مخدر قاچاق می‌کنند، با حمله به دو شناور در اقیانوس آرام ۵ نفر را کشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرماندهی جنوبی ایالات متحده (SOUTHCOM) روز پنجشنبه اعلام کرد که نیرو‌های آمریکایی به دو شناور در آب‌های بین‌المللی در شرق اقیانوس آرام حمله کرده و پنج نفر را که ادعا می کنند مظنون به ارتباط با «تروریسم مواد مخدر» بودند را کشته‌اند.

دولت ترامپ از ماه سپتامبر چنین حملاتی را در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام داده، اما هیچ مدرکی ارائه نکرده که این قایق‌ها درگیر قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. این مسئله بحث درباره قانونی بودن این عملیات را برانگیخته است.

فرماندهی جنوبی ایالات متحده در شبکه ایکس گفت که آخرین حملات دو شناور در آب‌های بین‌المللی را هدف قرار داده که «درگیر عملیات قاچاق مواد مخدر بودند.»

سه نفر در شناور اول و دو نفر در شناور دوم کشته شدند.

بر اساس آمار رسمی که توسط خبرگزاری فرانسه جمع‌آوری شده، این حملات اکنون ۱۰۴ کشته برجا گذاشته است.

در جریان یک عملیات در ماه سپتامبر، نیرو‌های آمریکایی حمله دوم را انجام دادند که بازماندگان حمله اول به همان شناور را کشت و موجب اتهامات جنایت جنگی شد.

استفاده از نیرو‌های نظامی برای کمپین ضد مواد مخدر و هشدار‌های ترامپ درباره امکان حمله زمینی در ونزوئلا، این سؤال را نیز مطرح کرده که آیا او باید مجوز کنگره را کسب کند.

مجلس نمایندگان روز چهارشنبه دو قطعنامه پیشنهادی دموکرات‌ها را رد کرد که هدف آن متوقف کردن حملات و «خصومت در یا علیه ونزوئلا» بدون مجوز کنگره بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: دریای کارائیب ، مواد مخدر ، ارتش آمریکا
خبرهای مرتبط
مادورو: مردم آمریکا اجازه جنگ علیه ونزوئلا را نمی‌دهند
حمله آمریکا به کشتی دیگری در اقیانوس آرام ۴ کشته بر جا گذاشت
ونزوئلا: صادرات نفت با وجود محاصره آمریکا ادامه دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
لعنتی چقدر بی شرف است ترامپ
۰
۰
پاسخ دادن
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
دبی و شارجه زیر آب رفتند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند