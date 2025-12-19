باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در نخستین بازی از مرحله نیمه نهایی سوپر کاپ ایتالیا، ناپولی در ورزشگاه الاول پارک شهر ریاض با دو گل از سد میلان گذشت و راهی دیدار نهایی شد.

در این دیدار شاگردان مکس آلگری عملکرد خوبی نداشتند و در سمت دیگر ناپلی‌ها با گل‌های داوید نرس و راسموس هویلوند به پیروزی رسیدند.روسونری نتوانست خاطرات خوش سال گذشته را در پایتخت عربستان تکرار کند و تیم ماسیمیلیانو آلگری در عرض ۲ هفته با شکست مقابل لاتسیو و ناپولی از ۲ جام کنار رفت. روسونری امسال در مسابقات اروپایی حضور ندارد و از همین‌جا به بعد، تمام تمرکز تیم آلگری روی لیگ خواهد بود.

دیگر بازی نیمه نهایی، امشب بین دو تیم اینتر و بولونیا برگزار می‌شود و برنده این مسابقه، حریف ناپولی در تقابل فینال دوشنبه شب خواهد بود.