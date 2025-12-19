باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرد که لایحه مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۲۶ را مضا و قانونی کرده و ۹۰۱ میلیارد دلار بودجه نظامی را تصویب کرده است. این قانون سطح بودجه وزارت دفاع را تعیین می‌کند و شامل مقرراتی برای حقوق پرسنل نظامی و امنیت در خارج از کشور است.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، گفت ترامپ لایحه‌ای را به قانون امضا کرده که دستمزد نیرو‌های آمریکایی را افزایش می‌دهد، دستور کار «صلح از طریق قدرت» کشور را تدوین می‌کند و سیستم دفاع هوایی و موشکی «گلدن دام» مورد حمایت ترامپ را تأمین مالی می‌کند.

ترامپ درباره بخش‌هایی که به گفته وی اختیارات رئیس‌جمهور را محدود می‌کنند، ابراز نگرانی کرد و نوشت که دولت او این مقررات را مطابق با اختیارات قانون اساسی تفسیر خواهد کرد. او نوشت: «دولت من این مقررات را مطابق با اختیارات قانون اساسی رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل قوا و اختیار قانون اساسی رئیس‌جمهور برای اداره امور خارجه ایالات متحده، که شامل اختیار به رسمیت شناختن حاکمان خارجی است، تلقی خواهد کرد.»

این قانون پس از تصویب در هر دو مجلس کنگره امضا شد. سنای آمریکا روز چهارشنبه پس از چراغ سبز مجلس نمایندگان در هفته گذشته، به راحتی لایحه مجوز دفاع ملی را تصویب کرد.

این موفقیت در حالی حاصل می‌شود که در پایتخت‌های اروپایی نگرانی از اظهارات ترامپ وجود دارد، به ویژه پس از آنکه استراتژی اخیر امنیت ملی کاخ سفید، اروپا را بیش از حد قانون زده، از نظر فرهنگی سرگردان و متعهد ناکافی به دفاع از خود ترسیم کرد. این استراتژی ارزش راهبردی قاره را زیر سؤال برد و آشکارا مضامین مورد حمایت احزاب راست‌گرای افراطی را تکرار کرد و ترس از شکاف گسترده ترانس‌آتلانتیک را شعله‌ور ساخت.

در مقابل، لایحه مجوز دفاع ملی نشان‌دهنده عزم قانونگذاران برای مهار ایالات متحده در اروپا است. این لایحه مانع از سقوط سطح نیرو‌های آمریکایی در قاره به زیر ۷۶ هزار نفر برای بیش از ۴۵ روز می‌شود و خروج تجهیزات نظامی اصلی را محدود می‌کند که عملاً دست دولت را در هر کاهش سریعی می‌بندد.

همچنین منابع بیشتری برای کشور‌های خط مقدم ناتو، به ویژه در منطقه بالتیک، اختصاص می‌دهد و جناح شمال شرقی اتحادیه را تقویت می‌کند. این لایحه تقریباً ۸ میلیارد دلار بیش از درخواست دولت مجوز می‌دهد که نشان‌دهنده قاطعیت کنگره در مورد اولویت‌های دفاعی است.

فراتر از اروپا، لایحه مجوز دفاع ملی ۴۰۰ میلیون دلار کمک امنیتی برای اوکراین را تضمین می‌کند، با هدف حفظ یک خط پایه حمایت حتی در حالی که بحث‌های گسترده‌تر در مورد بودجه ادامه دارد، و محدودیت‌های جدیدی بر هرگونه کاهش ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی آمریکایی مستقر در کره جنوبی قرار می‌دهد.

همانند همیشه، لایحه مجوز دفاع ملی از چندین جهت مورد انتقاد قرار گرفت — از منتقدان محافظه‌کار کمک به اوکراین تا کارشناسان ایمنی که در مورد مقررات هوانوردی هشدار می‌دادند که الزامات حیاتی ایمنی هوایی برای هواپیما‌های نظامی که در حریم هوایی محدود واشنگتن عمل می‌کنند را لغو می‌کند. اما هیچ یک نزدیک به انحراف این بسته که مدت‌ها به عنوان قانونی ضروری دیده می‌شد، نشد.

منبع: خبرگزاری فرانسه