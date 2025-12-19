فرمانده انتظامی استان لرستان از امداد‌رسانی بی‌وقفه مأموران پلیس به بیش از یکصد دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک خبر داد و بر عزم جدی پلیس برای خدمت‌رسانی صادقانه و شبانه‌روزی به مردم تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سردار محمدرضا هاشمی‌فر اظهار داشت: در پی بارش برف و وقوع کولاک در برخی نقاط به‌ویژه مناطق کوهستانی استان لرستان که موجب اختلال در تردد محور‌های مواصلاتی و جاده‌های روستایی شد، مأموران پلیس راه و یگان‌های انتظامی استان با حضوری مسئولانه، در کنار سایر دستگاه‌های امدادی، به کمک رانندگان و مسافران شتافتند.

وی افزود: مأموران پلیس با تشدید سرمای هوا و بسته شدن برخی مسیر‌های برف‌گیر، در محور‌هایی همچون گردنه گامسیاب در مسیر دلفان ـ نهاوند، گردنه رازان در خرم‌آباد و برخی راه‌های روستایی حضور یافته و به‌صورت شبانه‌روزی اقدام به امداد‌رسانی کردند.

‌فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: در این عملیات‌ها، بیش از یکصد دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک با تلاش مأموران پلیس و همکاری دستگاه‌های امدادی از جمله راهداری و هلال‌احمر، از شرایط دشوار نجات یافته و به سرنشینان آنها کمک‌رسانی شد.

سردار هاشمی‌فر با تأکید بر آمادگی کامل یگان‌های انتظامی استان خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، تمامی امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های پلیس برای تقویت خدمت‌رسانی به مردم به‌کار گرفته می‌شود و همکاری و هم‌افزایی با سایر دستگاه‌های امدادی و خدماتی نیز به‌صورت کامل ادامه خواهد داشت.

در پایان، وی از رانندگان خواست با رعایت توصیه‌های پلیس راه و همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی، از تردد غیرضروری در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر تردد کنند.

منبع:پلیس لرستان

