باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - با برگزاری ۱۸ بازی هفته ششم، پروندهی بازیهای مرحلهی «لیگ» لیگ کنفرانس اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵ بسته شد.
در مهمترین بازیهای دیشب، لخ پوزنان در حضور ۲۰ دقیقهای علی قلیزاده با نتیجه ۲ بر یک از سد سیگما گذشت. فیورنتینا با یک گل مغلوب لوزان شد. کریستال پالاس مقابل کوپس به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد و رایو وایکانو با ۳ گل از سد دریتا عبور کرد. دینامو کیف هم علی رغم پیروزی ۲ بر صفر مقابل نوا موفق به صعود نشد تا بزرگترین حذف شده جام لقب بگیرد.
با پایان مرحله لیگ، استراسبورگ با کسب ۱۶ امتیاز صدرنشین لیگ کنفرانس شد و مستقیماً راهی مرحلهی یکهشتم نهایی این رقابتها شد. راکو چنتستوخووا لهستان، آاک آتن یونان، اسپارتا پراگ، رایو وایکانو، شاختار دونتسک، ماینتس و آاک لارناکای قبرس نیز دیگر تیمهایی هستند که جواز حضور در مرحلهی یکهشتم نهایی را کسب کردند.
نکته جالب اینکه کریستال پالاس و فیورنتینا بهعنوان نمایندههای انگلیس و ایتالیا راهی پلیآف شدند و نتوانستند حضورشان در مرحله یکهشتم نهایی را از طریق مرحلهی لیگ قطعی کنند. قرعهکشی مرحلهی پلیآف لیگ کنفرانس اروپا روز ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴) انجام میشود و پس از برگزاری این مسابقات و روشن شدن چهرهی ۱۶ تیم نهایی، قرعهکشی کامل مراحل حذفی در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ (۸ اسفند ۱۴۰۴) انجام خواهد شد.