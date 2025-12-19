باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز با گسترش حملات نظامی خود به مناطق مختلف کرانه باختری، عملیاتهای همزمانی را در شهرها، اردوگاهها و روستاهای این منطقه انجام دادند.
بر اساس گزارشهای محلی، نظامیان اشغالگر با ورود به اردوگاه الفارعه در جنوب طوباس، اقدام به تفتیش منازل مسکونی کرده و این اردوگاه را برای ساعات طولانی در محاصره کامل قرار دادند.
همزمان، شهر دورا و محله ابوسنینه در الخلیل نیز هدف یورش نظامیان اسرائیلی قرار گرفت که در جریان آن، یک جوان به نام محمد ابو ترکی و یک شهروند سالمند بازداشت شدند.
حملات مشابهی نیز در نابلس، رامالله و روستاهای اطراف از جمله مادما، سعیر، شبتین و سلواد گزارش شده است. منابع خبری از ورود نظامیان اشغالگر به میدان المناره در مرکز رامالله و حمله به دفتر شبکه الجزیره در این منطقه خبر دادهاند.
این اقدامات که بخشی از تشدید فشارهای امنیتی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین است، نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بینالمللی محسوب میشود و لزوم واکنش فوری جامعه جهانی برای توقف این خشونتها و حمایت از حقوق ملت فلسطین را آشکار میسازد.
منبع: الجزیره