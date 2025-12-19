نیرو‌های رژیم صهیونیستی بامداد امروز با انجام عملیات همزمان در مناطق مختلف کرانه باختری، شهرها، اردوگاه‌ها و روستا‌های فلسطینی از جمله اردوگاه الفارعه، شهر دورا، الخلیل، نابلس و رام‌الله را هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز با گسترش حملات نظامی خود به مناطق مختلف کرانه باختری، عملیات‌های همزمانی را در شهرها، اردوگاه‌ها و روستا‌های این منطقه انجام دادند.

بر اساس گزارش‌های محلی، نظامیان اشغالگر با ورود به اردوگاه الفارعه در جنوب طوباس، اقدام به تفتیش منازل مسکونی کرده و این اردوگاه را برای ساعات طولانی در محاصره کامل قرار دادند.

همزمان، شهر دورا و محله ابو‌سنینه در الخلیل نیز هدف یورش نظامیان اسرائیلی قرار گرفت که در جریان آن، یک جوان به نام محمد ابو ترکی و یک شهروند سالمند بازداشت شدند.

حملات مشابهی نیز در نابلس، رام‌الله و روستا‌های اطراف از جمله مادما، سعیر، شبتین و سلواد گزارش شده است. منابع خبری از ورود نظامیان اشغالگر به میدان المناره در مرکز رام‌الله و حمله به دفتر شبکه الجزیره در این منطقه خبر داده‌اند.

این اقدامات که بخشی از تشدید فشار‌های امنیتی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین است، نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود و لزوم واکنش فوری جامعه جهانی برای توقف این خشونت‌ها و حمایت از حقوق ملت فلسطین را آشکار می‌سازد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کرانه باختری ، نظامیان صهیونیست
خبرهای مرتبط
ارتش اسرائیل ۲۵ ساختمان مسکونی در اردوگاه کرانه باختری را تخریب می‌کند
عربستان طرح اسرائیل برای ساخت ۱۹ شهرک در کرانه باختری را محکوم کرد
قطر قانونی‌سازی ۱۹ شهرک اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
دبی و شارجه زیر آب رفتند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند