تیم ملی فوتبال مراکش با پیروزی برابر اردن توانست به عنوان قهرمانی جام کشورهای عربی دست پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم ملی فوتبال مراکش با پیروزی هیجان‌انگیز ۳ بر ۲ برابر اردن، شامگاه پنجشنبه در ورزشگاه لوسیل، عنوان قهرمانی جام کشور‌های عربی ۲۰۲۵ را از آنِ خود کرد.  درحالی که تیم اصلی مراکش در آستانه حضور قدرتمند در جام ملت‌های آفریقا است، تیم ب این کشور نیز در جام کشور‌های عربی آبروداری کرد و قهرمان شد.

مراکش بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه چهارم با شلیک تماشایی اسامه طنّان از میانه زمین به گل رسید؛ ضربه‌ای که دروازه‌بان اردن، یزید ابو لیلی، با وجود برخورد با تیر دروازه نتوانست مانع ورود آن به گل شود. اردن پس از این شوک، به‌تدریج به بازی برگشت و در آغاز نیمه دوم، علی علوان در دقیقه ۴۸ با ضربه سر بازی را به تساوی کشاند تا فینال وارد فاز جدیدی شود.

در ادامه، اردنی‌ها که نیمه دوم را تهاجمی‌تر آغاز کرده بودند، در دقیقه ۶۸ با اعلام یک ضربه پنالتی به سودشان پیش افتادند؛ پنالتی‌ای که علوان آن را به گل دوم خود و تیمش تبدیل کرد. با این حال، مراکش با تغییرات تهاجمی سرمربی خود، فشار را افزایش داد و سرانجام عبدالرزاق حمدالله، مهاجم تعویضی، در دقیقه ۸۷ گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در وقت‌های اضافه نیز نبردی تمام‌عیار میان دو تیم شکل گرفت. مراکش که از نظر بدنی و ذهنی آماده‌تر نشان می‌داد، در دقیقه ۱۰۰ بار دیگر توسط عبدالرزاق حمدالله به گل رسید؛ گلی که پس از ارسال دقیق از جناح و پیگیری مهاجم باتجربه مراکش به ثمر نشست و سرنوشت جام را تغییر داد. تلاش‌های اردن در ادامه ثمری نداشت و دفاع منسجم مراکش، برتری را حفظ کرد.

با این پیروزی، مراکش تحت هدایت طارق السکتوی برای دومین بار در تاریخ خود قهرمان جام کشور‌های عربی شد (پس از قهرمانی در سال ۲۰۱۲). در مقابل، اردنِ جمال سلامی که تا فینال بدون شکست پیش آمده بود، نخستین باخت خود را در همین دیدار تجربه کرد و نایب‌قهرمان شد. فینالی که سرشار از گل، هیجان و جدال تاکتیکی بود.

بازی مراکش برابر اردن

اما دیدار رده بندی این مسابقات بین تیم‌های عربستان و امارات برگزار شد که پس از ۴۵ دقیقه و به دلیل بارش شدید باران، دو تیم از ادامه برگزاری بازی انصراف دادند.   در نیمه نخست این دیدار، دو تیم عربستان و امارات در شرایطی کاملاً دشوار و زیر بارش مداوم باران به میدان رفتند و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. با پایان نیمه اول، شدت بارش‌ها افزایش یافت و تجمع آب در بخش‌های مختلف زمین، شرایط را برای ادامه مسابقه پیچیده‌تر کرد. بازیکنان دو تیم پس از استراحت بین دو نیمه به زمین بازگشتند، اما کریستین گارای، داور بین‌المللی اهل شیلی، به دلیل تداوم باران و لغزندگی خطرناک زمین، دستور بازگشت دوباره بازیکنان به رختکن را صادر کرد تا عملیات بررسی و احتمالاً خشک‌سازی زمین انجام شود.  طبق گزارش منابع مطلع، بازیکنان عربستان و امارات در سه نوبت از سوی مسئولان برگزاری مسابقه برای گرم کردن داخلی و آماده‌سازی جهت ازسرگیری بازی مطلع شدند، اما هر بار این تصمیم به دلیل ادامه شرایط نامناسب جوی لغو شد. حتی زمانی که تیم‌ها حوالی ساعت سه بعدازظهر برای شروع نیمه دوم آماده ورود به زمین بودند، داور بار دیگر بازی را متوقف کرد و از بازیکنان خواست زمین را ترک کنند. در نهایت و پس از ساعت‌ها انتظار، حدود ساعت پنج و نیم عصر، تصمیم نهایی اتخاذ شد و به دو تیم اعلام گردید که این دیدار به‌طور رسمی لغو شده است.

فیفا در بیانیه رسمی،   پایان این مسابقه را با نتیجه تساوی بدون گل اعلام و تأکید کرد که جایگاه سوم به هر دو تیم به‌صورت مشترک تعلق می‌گیرد. در بیانیه فیفا آمده است: «در پی توقف دیدار تعیین‌کننده مقام سوم جام کشور‌های عربی ۲۰۲۵ میان تیم‌های ملی عربستان و امارات و سپس لغو رسمی این مسابقه، و با استناد به مقررات مرتبط فیفا و اساسنامه فدراسیون بین‌المللی فوتبال، کمیته تیم‌های ملی مردان فیفا تصمیم گرفت این مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه‌یافته تلقی شود و هر دو تیم به‌طور مشترک در رتبه سوم قرار گیرند.» فیفا همچنین اعلام کرد: «مجموع جوایز مالی اختصاص‌یافته به مقام‌های سوم و چهارم با یکدیگر جمع شده و به‌صورت مساوی میان دو تیم شرکت‌کننده تقسیم خواهد شد.»

بیانیه تند باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با تراکتور
پیروزی چهارگله پرسپولیس در بازی تدارکاتی مقابل عقاب
رقابت‌های چلنج بین‌المللی قزاقستان؛ پیروزی بدمینتون‌باز ایران مقابل حریف مالزیایی
پیکان بندر دیر هم هت‌تریک قهرمانی در لیگ برتر ساحلی کرد
۱۵ عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مشخص شدند
