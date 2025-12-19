سه دستگاه توزیع مرغ منجمد سیار در سطح شهر ساری راه‌اندازی شد که نقش مؤثری در تسهیل دسترسی مردم به این کالای اساسی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده  - سید شبر موسوی مدیر نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به نتایج مثبت اجرای این طرح در شهرستان ساری، گفت: توزیع سیار مرغ منجمد در ساری تجربه‌ای موفق در تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز شهروندان بوده و انتظار می‌رود سایر شهرستان‌های استان نیز با الگوگیری از این طرح، نسبت به اجرای توزیع سیار اقدام نمایند.

او افزود: گسترش این شیوه توزیع می‌تواند ضمن ایجاد تعادل در بازار، موجب رضایت‌مندی بیشتر مردم و جلوگیری از هرگونه کمبود یا نوسان قیمت شود.

موسوی در پایان بر استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تشدید نظارت‌ها برای تأمین به‌موقع و عادلانه کالا‌های اساسی در سطح استان تأکید کرد.

برچسب ها: توزیع مرغ ، مرغ منجمد
خبرهای مرتبط
اجرای سیاست‌های تنظیم بازار برای آرام‌سازی قیمت مرغ
توزیع ۷ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در قائم شهر؛ تاکید بازرسان به رعایت قیمت مصوب
توزیع ۵۵ تن مرغ منجمد تنظیم‌ بازاری در آمل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادامه محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس یکطرفه می‌شود
طرح توزیع سیار مرغ منجمد در ساری
آخرین اخبار
طرح توزیع سیار مرغ منجمد در ساری
ادامه محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس یکطرفه می‌شود
عنوان سوم جام جهانی با کاپیتان مازندرانی + فیلم
دستگیری عامل اخاذی با تهدید انتشار تصاویر خصوصی شهروندان در عباس آباد
توقیف موتور سیکلت سنگین قاچاق در میاندورود
عنوان سوم دختران مازندرانی در جام جهانی اسکیت رولبال + فیلم
رد رشوه ۱۱ میلیاردی توسط ماموران پلیس موادمخدر در مازندران
۳۷۰ کیلومتر از راه‌های اصلی مازندران درگیر برف شد
توزیع برنج وارداتی در مازندران
بارش برف، مه‌گرفتگی و لغزندگی در محور‌های کوهستانی مازندران
ادامه محدودیت‌های ترافیکی روز‌های پایانی هفته در جاده‌های شمال
دستگیری حفاران غیرمجاز در منطقه سورت ساری