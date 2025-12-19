باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سید شبر موسوی مدیر نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی استان مازندران با اشاره به نتایج مثبت اجرای این طرح در شهرستان ساری، گفت: توزیع سیار مرغ منجمد در ساری تجربهای موفق در تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز شهروندان بوده و انتظار میرود سایر شهرستانهای استان نیز با الگوگیری از این طرح، نسبت به اجرای توزیع سیار اقدام نمایند.
او افزود: گسترش این شیوه توزیع میتواند ضمن ایجاد تعادل در بازار، موجب رضایتمندی بیشتر مردم و جلوگیری از هرگونه کمبود یا نوسان قیمت شود.
موسوی در پایان بر استمرار همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط و تشدید نظارتها برای تأمین بهموقع و عادلانه کالاهای اساسی در سطح استان تأکید کرد.