باشگاه خبرنگاران جوان - به‌دنبال صدور هشدارهای دریایی و به‌منظور حفظ ایمنی شناورها و مسافران، فعالیت بنادر لافت و پُل از ساعت ۲۰:۳۰ روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآمده بود.

پس از پایش مستمر شرایط جوی و دریایی، بررسی دقیق داده‌های هواشناسی و اطمینان از بهبود وضعیت دریا، تردد دریایی در مسیر لافت–پُل از ساعت ۰۱:۱۵ بامداد جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ به روال عادی بازگشت.

به نقل از روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، مسئولان اداره بنادر و دریانوردی قشم اعلام کردند: نظارت بر وضعیت دریا همچنان ادامه دارد و در صورت بروز هرگونه تغییر در شرایط جوی یا دریایی، اطلاع‌رسانی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.