فعالیت بنادر لافت و پُل که به‌دنبال ناپایداری جوی، افزایش شدت باد و تلاطم دریا به‌طور موقت متوقف شده بود، پس از بهبود شرایط جوی و دریایی بامداد امروز مجدداً از سر گرفته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به‌دنبال صدور هشدارهای دریایی و به‌منظور حفظ ایمنی شناورها و مسافران، فعالیت بنادر لافت و پُل از ساعت ۲۰:۳۰ روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درآمده بود.

پس از پایش مستمر شرایط جوی و دریایی، بررسی دقیق داده‌های هواشناسی و اطمینان از بهبود وضعیت دریا، تردد دریایی در مسیر لافت–پُل از ساعت ۰۱:۱۵ بامداد جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ به روال عادی بازگشت.

 به نقل از روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، مسئولان اداره بنادر و دریانوردی قشم اعلام کردند: نظارت بر وضعیت دریا همچنان ادامه دارد و در صورت بروز هرگونه تغییر در شرایط جوی یا دریایی، اطلاع‌رسانی لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

برچسب ها: بندرپل ، لافت ، بارندگی ، بندرعباس ، قشم
