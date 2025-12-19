رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت ۲ فقره تصادف منجر به فوت در آخرین هفته آذر ماه در سطح شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل احسان پور گفت: رخداد‌های هفته پایانی آذر ماه هرچند نسبت به هفته‌های قبل رو به کاهش گذاشته، اما ضرورت توجه به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را به همه رانندگان پایتخت توصیه می‌کنیم تا شاهد کمترین سوانح و حوادث ترافیکی در سطح شهر باشیم.

وی در تشریح جزئیات تصادفات منجر به فوت در این باازه زمانی گفت: حادثه اول در مورخ ۲۴ آذر ماه حوالی ساعت ۰۱:۳۰ بامداد دوشنبه به علت تردد غیرمجاز عابر پیاده از عرض بزرگراه در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان بعد از پل اسلامشهر به وقوع پیوست. 

احسان‌پور افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودرو سواری با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیر مجاز از این معبر را داشته است، برخورد می‌کند که متاسفانه شدت ضربه وارده به حدی بوده که عابرپیاده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: دیگر تصادف فوتی رخ داده در شهر تهران روز سه شنبه (۲۵ آذر) ساعت ۰۳:۳۳ بامداد در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بعد از پل رسالت اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه در این حادثه راننده یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه ابتدا با گاردریل کنار بزرگراه برخورد سپس واژگون شده است، افزود: متاسفانه در اثر این حادثه موتورسوار که جوانی ۲۳ ساله بوده به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده در دم فوت شد.

به گزارش پلیس، شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://Tehran.rahvar ۱۲۰.ir مراجعه کنید.

برچسب ها: حوادث رانندگی ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
کاهش تصادفات مرگبار پایتخت در هفته پایانی آذر
توصیه پلیس:
معابر شمالی لغزنده است، با سرعت مطمئنه برانید
تصادفات منجر به فوت بلوار الغدیر قم به صفر رسید
اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پرداخت حقوق آذر ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
افزایش شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور به ۷ نفر
فراخوان جشنواره ایده‌پردازی و تجربه نوردی «وصل آرمانی» منتشر شد
آخرین اخبار
افزایش شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور به ۷ نفر
آغاز پرداخت حقوق آذر ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
فراخوان جشنواره ایده‌پردازی و تجربه نوردی «وصل آرمانی» منتشر شد
برف و باران در ۲۴ استان؛ امدادرسانی به بیش از ۱۸ هزار نفر
کاهش تصادفات مرگبار پایتخت در هفته پایانی آذر
تسلیت رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر در پی درگذشت فداکار خدمت محمد قربان
باید الگوی محله‌محوری را در سطح کشور افزایش دهیم
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ انسداد موقت یا کامل چند محور
کاهش تصادفات فوتی پایتخت در هفته پایانی آذر ماه
اعمال محدودیت تردد در مسیر تهران–شمال از ساعت ۱۲
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد