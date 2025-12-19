باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا امروز - جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - با اعلام وضعیت ترافیکی راه‌های کشور، گفت: در حال حاضر بارش برف و باران در برخی از محور‌های استان‌های فارس، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و یزد گزارش شده است.

به گفته وی، همچنین بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان جریان دارد که رانندگان لازم است ضمن رعایت سرعت مطمئنه، تجهیزات ایمنی و زمستانی را همراه داشته باشند.

سردار کرمی اسد با اشاره به شرایط ترافیکی دیگر محور‌های شریانی کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، محور‌های بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر – بندرعباس، دلگان – زهکلوت، بندر لنگه – پارسیان تا اطلاع بعدی مسدود است.

رییس پلیس راه راهور فراجا همچنین تاکید کرد که محورهای:

*دوآب – بلده (رفت و برگشت)

*سروآباد – پاوه (گردنه تته)

*گنجنامه – تویسرکان

*سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)

*پونل – خلخال

*مظفرآباد – رودبار

*قلعه‌گنج – رودبار (فرعی بیژن‌آباد)

*خوانسار – بویین و میاندشت

* زرآباد – چاهان

* جلگه – چاه اسحاق

* هشت‌بندی – جغین

* فنوج – کتیج – رمشک

* جناح – کمشک

* محور یزد – دهشیر (فیض‌آباد – سانیج – سخوید – نیر و بالعکس)

* فاریاب – کهنوج (کلکسورک)

* فاریاب – زیارتعلی (محدوده آبنمای فاریاب)

به دلیل شرایط جوی و ایمنی به طور کامل مسدود هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به هشدار‌های پلیس، از هم‌وطنان خواست قبل سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس راه را در تأمین ایمنی تردد‌های جاده‌ای همراهی کنند.

منبع: پلیس راه راهور فراجا