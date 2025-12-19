رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، جاده قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت، روان گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا امروز - جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - با اعلام وضعیت ترافیکی راه‌های کشور، گفت: در حال حاضر بارش برف و باران در برخی از محور‌های استان‌های فارس، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و یزد گزارش شده است.

به گفته وی، همچنین بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان جریان دارد که رانندگان لازم است ضمن رعایت سرعت مطمئنه، تجهیزات ایمنی و زمستانی را همراه داشته باشند.

سردار کرمی اسد با اشاره به شرایط ترافیکی دیگر محور‌های شریانی کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، محور‌های بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر – بندرعباس، دلگان – زهکلوت، بندر لنگه – پارسیان تا اطلاع بعدی مسدود است.

رییس پلیس راه راهور فراجا همچنین تاکید کرد که محورهای:

*دوآب – بلده (رفت و برگشت)
*سروآباد – پاوه (گردنه تته)
*گنجنامه – تویسرکان
*سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)
*پونل – خلخال
*مظفرآباد – رودبار
*قلعه‌گنج – رودبار (فرعی بیژن‌آباد)
*خوانسار – بویین و میاندشت
* زرآباد – چاهان
* جلگه – چاه اسحاق
* هشت‌بندی – جغین
* فنوج – کتیج – رمشک
* جناح – کمشک
* محور یزد – دهشیر (فیض‌آباد – سانیج – سخوید – نیر و بالعکس)
* فاریاب – کهنوج (کلکسورک)
* فاریاب – زیارتعلی (محدوده آبنمای فاریاب)

به دلیل شرایط جوی و ایمنی به طور کامل مسدود هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به هشدار‌های پلیس، از هم‌وطنان خواست قبل سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس راه را در تأمین ایمنی تردد‌های جاده‌ای همراهی کنند.

منبع: پلیس راه راهور فراجا

برچسب ها: وضعیت ترافیکی ، وضعیت جوی ، بارش برف ، برف و کولاک
خبرهای مرتبط
سازمان هواشناسی اعلام کرد؛
تداوم بارش برف و باران همراه با کاهش محسوس دما
شهروندخبرنگار فارس؛
صغاد در واپسین روز‌های پاییز رخت سپید بر تن کرد + فیلم
شهروندخبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
بارش برف و کولاک و مسدود شدن مسیر بخش دوآب صمصامی + فیلم
آخرین وضعیت محور‌های استان قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پرداخت حقوق آذر ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
افزایش شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور به ۷ نفر
فراخوان جشنواره ایده‌پردازی و تجربه نوردی «وصل آرمانی» منتشر شد
آخرین اخبار
افزایش شمار جانباختگان در سیلاب جنوب کشور به ۷ نفر
آغاز پرداخت حقوق آذر ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
فراخوان جشنواره ایده‌پردازی و تجربه نوردی «وصل آرمانی» منتشر شد
برف و باران در ۲۴ استان؛ امدادرسانی به بیش از ۱۸ هزار نفر
کاهش تصادفات مرگبار پایتخت در هفته پایانی آذر
تسلیت رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر در پی درگذشت فداکار خدمت محمد قربان
باید الگوی محله‌محوری را در سطح کشور افزایش دهیم
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ انسداد موقت یا کامل چند محور
کاهش تصادفات فوتی پایتخت در هفته پایانی آذر ماه
اعمال محدودیت تردد در مسیر تهران–شمال از ساعت ۱۲
کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد