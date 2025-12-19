باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا امروز - جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - با اعلام وضعیت ترافیکی راههای کشور، گفت: در حال حاضر بارش برف و باران در برخی از محورهای استانهای فارس، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و یزد گزارش شده است.
به گفته وی، همچنین بارش باران در برخی از محورهای استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان جریان دارد که رانندگان لازم است ضمن رعایت سرعت مطمئنه، تجهیزات ایمنی و زمستانی را همراه داشته باشند.
سردار کرمی اسد با اشاره به شرایط ترافیکی دیگر محورهای شریانی کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارشها، محورهای بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر – بندرعباس، دلگان – زهکلوت، بندر لنگه – پارسیان تا اطلاع بعدی مسدود است.
رییس پلیس راه راهور فراجا همچنین تاکید کرد که محورهای:
*دوآب – بلده (رفت و برگشت)
*سروآباد – پاوه (گردنه تته)
*گنجنامه – تویسرکان
*سیسخت – پادنا (رفت و برگشت)
*پونل – خلخال
*مظفرآباد – رودبار
*قلعهگنج – رودبار (فرعی بیژنآباد)
*خوانسار – بویین و میاندشت
* زرآباد – چاهان
* جلگه – چاه اسحاق
* هشتبندی – جغین
* فنوج – کتیج – رمشک
* جناح – کمشک
* محور یزد – دهشیر (فیضآباد – سانیج – سخوید – نیر و بالعکس)
* فاریاب – کهنوج (کلکسورک)
* فاریاب – زیارتعلی (محدوده آبنمای فاریاب)
به دلیل شرایط جوی و ایمنی به طور کامل مسدود هستند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به هشدارهای پلیس، از هموطنان خواست قبل سفر، از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس راه را در تأمین ایمنی ترددهای جادهای همراهی کنند.
منبع: پلیس راه راهور فراجا