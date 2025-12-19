باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -در این نمایشگاه، تولیدات وصنایع دستی بانوان سرپرست خانواده و کار آفرین مراغه و شهرستانهای همجوار در ۴۵ غرفه عرضه شده است.
صنایع دستی، بافتنیها، عرقیات گیاهی، عروسک، رنگ آمیزی سفال، تولید گل، کیف و چرم در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
به نمایش گذاشتن تواناییهای زنان درکارآفرینی، ایجاد اشتغال و درآمد در قالب مشاغل خانگی ازاهدف برگزاری این نمایشگاه است.
این نمایشگاه فرصتی فراهم کرده تا بانوان تولیداتو دست ساختههای خود را معرفی و به فروش برسانند.
نمایشگاه توانمدیهای بانوان تا ۳۰ آذرهرروز صبح و عصر درسالن خواجه نصیرالدین طوسی آسایشگاه سالمندان مراغه برای بازدید علاقمندان دایر است.