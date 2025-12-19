براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای خرمشهر ۱۵۳ و ملاثانی ۱۵۲ میکرو گرم بر متر مکعب بوده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای جمعیتی است.
این شاخص در شهرهای آبادان ۱۳۳، شوشتر ۱۰۸، کارون ۱۱۹ و هفتکل ۱۳۶ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.
در مقابل این شاخص در شهرهای آغاجری، اهواز ، دشت آزادگان ، رامهرمز، شادگان ، لالی، ماهشهر ، مسجدسلیمان و هویزه قابل قبول گزارش شده و شهرهای اندیکا،اندیمشک، ایذه ، باغملک، بهبهان، دهدز، دزفول ، شوش و هندیجان هوای پاک را تجربه کرده اند.
براساس تقسیمبندی شاخص کیفیت هوا (AQI):
- ۰ تا ۵۰: پاک
- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول
- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروههای حساس
- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروهها
- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم
- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور