براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهرهای خرمشهر ۱۵۳ و ملاثانی ۱۵۲ میکرو گرم بر متر مکعب بوده  که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های جمعیتی است.

این شاخص  در شهرهای آبادان ۱۳۳، شوشتر ۱۰۸، کارون ۱۱۹ و هفتکل ۱۳۶ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل این شاخص در شهرهای آغاجری، اهواز ، دشت آزادگان ، رامهرمز، شادگان ، لالی، ماهشهر ، مسجدسلیمان و هویزه قابل قبول  گزارش شده و  شهرهای اندیکا،اندیمشک، ایذه ، باغملک، بهبهان، دهدز، دزفول ، شوش و هندیجان هوای پاک را تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک  

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول  

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس  

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها  

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم  

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک  

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور

آلودگی هوای ۶ شهر خوزستان
