\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u00a0\u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u062f\u0631 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646\u060c \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u060c \u0645\u0639\u0627\u0628\u0631 \u0648 \u062c\u0627\u0630\u0628\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u06a9\u0627\u0645\u0644\u0627 \u0633\u0641\u06cc\u062f \u067e\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u062c\u0644\u0648\u0647 \u0627\u06cc\u06cc \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u062e\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0