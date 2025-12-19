باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نصف‌جهان سفیدپوش از برف + فیلم

بارش برف اصفهان را سفیدپوش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بارش برف در اصفهان، خیابان‌ها، معابر و جاذبه های گردشگری را کاملا سفید پوش کرده است و جلوه ایی زمستانی به شهر بخشیده است.

 

 

مطالب مرتبط
نصف‌جهان سفیدپوش از برف + فیلم
young journalists club

بارش برف در عربستان + فیلم

نصف‌جهان سفیدپوش از برف + فیلم
young journalists club

تصاویر هوایی زیبا از کویر یزد در یک روز برفی + فیلم

نصف‌جهان سفیدپوش از برف + فیلم
young journalists club

کمک هلال احمر به مردمی که در برف گیر افتادند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
پویش‌های همدلی از دیروز تا امروز + فیلم
۱۶۲

پویش‌های همدلی از دیروز تا امروز + فیلم

۲۸ . آذر . ۱۴۰۴
بزرگ‌ترین اعتراضات کشاورزان اروپا از دهۀ ۱۹۹۰ + فیلم
۱۶۰

بزرگ‌ترین اعتراضات کشاورزان اروپا از دهۀ ۱۹۹۰ + فیلم

۲۸ . آذر . ۱۴۰۴
محکومیت اهانت آمریکا به قرآن کریم + فیلم
۱۳۴

محکومیت اهانت آمریکا به قرآن کریم + فیلم

۲۸ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.