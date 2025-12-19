برگزاری مراسم شب یلدا در پاریس

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت شب یلدا، که به ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه و نمایندگی دائم ایران نزد یونسکو برگزار شد، آقای دکتر احمد پاکتچی نماینده دائم کشورمان نزد یونسکو و محمد امین نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در سخنانی، ضمن خوشامدگویی، توضیحاتی درباره اهمیت سنت‌های ایرانی از جمله شب یلدا ارائه و این مناسبت را به حاضرین تبریک گفتند.

در ادامه خانم فومیکو اوهیناتا مدیر بخش میراث ناملموس یونسکو به نمایندگی از آقای خالد أحمد العنانی مدیر کل جدید یونسکو که در بخش اول مراسم حضور داشت، پشت تریبون قرار گرفت و در مورد یلدا و برگزاری این مراسم و توجه این سازمان بین المللی به حفظ میراث فرهنگی غیرملموس از جمله یلدا سخنانی ایراد کرد.

در ادامه گروه موسیقی سنتی «شوار» از خطه مازندران به اجرای قطعات آشنا و بسیار خاطره انگیز موسیقی سنتی و اصیل ایرانی پرداخت.

در پایان این مراسم با غذای سنتی ایرانی از حاضرین پذیرایی بعمل آمد.

منبع: ایرنا