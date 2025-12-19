برگزاری مراسم شب یلدا در پاریس

به مناسبت شب یلدا، این کهن یادگار سرزمین پرافتخارمان ایران، مراسمی در شامگاه چهارشنبه ۲۶ آذرماه۱۴۰۴ با حضور تعدادی زیادی از هموطنان مقیم فرانسه و اجرای گروه موسیقی سنتی ایرانی در مقر سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در پاریس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت شب یلدا، که به ابتکار سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه و نمایندگی دائم ایران نزد یونسکو برگزار شد، آقای دکتر احمد پاکتچی نماینده دائم کشورمان نزد یونسکو و محمد امین نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در سخنانی، ضمن خوشامدگویی، توضیحاتی درباره اهمیت سنت‌های ایرانی از جمله شب یلدا ارائه و این مناسبت را به حاضرین تبریک گفتند.

در ادامه خانم فومیکو اوهیناتا مدیر بخش میراث ناملموس یونسکو به نمایندگی از آقای خالد أحمد العنانی مدیر کل جدید یونسکو که در بخش اول مراسم حضور داشت، پشت تریبون قرار گرفت و در مورد یلدا و برگزاری این مراسم و توجه این سازمان بین المللی به حفظ میراث فرهنگی غیرملموس از جمله یلدا سخنانی ایراد کرد.

در ادامه گروه موسیقی سنتی «شوار» از خطه مازندران به اجرای قطعات آشنا و بسیار خاطره انگیز موسیقی سنتی و اصیل ایرانی پرداخت.

در پایان این مراسم با غذای سنتی ایرانی از حاضرین پذیرایی بعمل آمد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سفارت جمهوری اسلامی ایران ، ایران و فرانسه ، شب یلدا
