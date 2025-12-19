باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی سازمان هواشناسی کشور امروز؛ ۲۸ آذرماه سامانه بارشی در استانهای اصفهان، ارتفاعات و دامنههای زاگرس مرکزی و جنوبی در خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، فارس و کرمان فعال است و بارش برف و باران پیشبینی میشود.
همچنین در سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیشبینی شده است.
تحلیل نقشههای همدیدی همچنین نشان میدهد که از امروز تا دوشنبه هفته آتی، کاهش محسوس دما در نیمه شرقی، مرکز، دامنههای البرز مرکزی و زاگرس جنوبی رخ میدهد.
آسمان کشور روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته آینده، صاف خواهد بود و جوی آرام خواهیم داشت.
فردا بارش در شمال شرق، شرق، جنوب، جنوب شرق و بخشهایی از مرکز با شدت کمتری ادامه خواهد داشت.
روز یکشنبه نیز در برخی نقاط خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان بارش برف و باران و وزش باد پیشبینی میشود.