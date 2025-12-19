سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که بارش برف و باران در ۹ استان همچنان ادامه خواهد داشت و دما تا دوشنبه هفته آینده؛ اول دی‌ماه به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگو‌های هم‌دیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی سازمان هواشناسی کشور امروز؛ ۲۸ آذرماه سامانه بارشی در استان‌های اصفهان، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی در خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، فارس و کرمان فعال است و بارش برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی شده است.

تحلیل نقشه‌های هم‌دیدی همچنین نشان می‌دهد که از امروز تا دوشنبه هفته آتی، کاهش محسوس دما در نیمه شرقی، مرکز، دامنه‌های البرز مرکزی و زاگرس جنوبی رخ می‌دهد.

آسمان کشور روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده، صاف خواهد بود و جوی آرام خواهیم داشت.

فردا بارش در شمال شرق، شرق، جنوب، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز با شدت کمتری ادامه خواهد داشت.

روز یکشنبه نیز در برخی نقاط خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان بارش برف و باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، برف و کولاک
خبرهای مرتبط
رهاسازی ۵۹۱ خودروی گرفتار در برف و سیلاب/ ۱۳ هزار نفر امدادرسانی شدند
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور/ انسداد موقت یا کامل چند محور
برف و کولاک سه جاده اصلی خراسان رضوی را مسدود کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
مهار دلالی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
کنترل رشد نقدینگی بانک‌های خصوصی زمینه ساز کنترل تورم می‌شود
آخرین اخبار
کنترل رشد نقدینگی بانک‌های خصوصی زمینه ساز کنترل تورم می‌شود
مهار دلالی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین
محصولات لبنی ارزان می‌شوند؟
صدور هشدار سطح قرمز برای ۱۵ استان کشور
آماده باش تمامی فرودگاه‌های کشور در پی صدور هشدار هواشناسی قرمز
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه
بهره‌برداری از خط تولید پنیر با فناوری پیشرفته در استان کرمانشاه توسط شرکت لبنیات بیستون
تأکید بانک مرکزی بر عدم ایجاد محدودیت در واردات در مقابل صادرات
مصرف ۷۲ درصد گاز کشور در بخش خانگی/ افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی در چهار روز
ماندگاری هوای سرد در پایتخت تا اواسط هفته آینده
عبور از شرایط سخت تنها با بیدار شدن وجدان‌ها امکان پذیر است/ عملکرد کامیون‌ها در روز اول جنگ چندین برابر شد
نقشه راه ورود ایران به بازار میلیارد دلاری هند/برندسازی اولویتی مهم برای ورود به بازارهای جهانی
نرخ بهره بین بانکی در دوازدهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴
فرودگاه‌های کشور کمتر از ۱۰ روز به همت پیمانکاران از آماده پرواز شدند+ فیلم
ترکیب کالا‌ها در تالار اول و دوم مرکز مبادله مشخص شد
مصرف گاز به ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید
گزارش میدانی از بورس تابلو سازی تهران؛ ۸۰ درصد بازار سهم تابلو چلنیوم
معاملات تالار دوم مرکز مبادله شفاف و بازرگان قدرت انتخاب دارد
جاده‌های برفی و پُرترافیک امروز اعلام شد
کاهش ۳۰۰ میلیون لیتری مصرف روزانه آب در تهران
امضای قرارداد ۴۰۰ میلیون یورویی تأمین ۲۰۰ لوکوموتیو باری در راه‌آهن+ فیلم
کمک به جریان بازار سرمایه یا حذف حجم مبنا