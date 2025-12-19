لحظه سقوط یک جت شخصی در کارولینای شمالی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u0631\u062e\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u062a \u0645\u062a\u0639\u0644\u0642 \u0628\u0647 \u00ab\u06af\u0631\u06af \u0628\u06cc\u0641\u0644\u00bb \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0627\u062a\u0648\u0645\u0628\u06cc\u0644\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0633\u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n