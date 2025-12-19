مقامات آمریکایی اعلام کردند جسد مظنون اصلی تیراندازی مرگبار در دانشگاه براون پیدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات روز پنجشنبه اعلام کردند مردی که تصور می‌شد مسئول تیراندازی جمعی در دانشگاه براون است — که دو کشته و چندین زخمی برجا گذاشت — مرده پیداشده است.

مقامات همچنین معتقدند همین مرد — یک تبعه ۴۸ ساله پرتغالی که دانشجوی دانشگاه براون بود — مسئول تیراندازی مرگبار یک فیزیکدان در مؤسسه فناوری ماساچوست در خانه‌اش در بوستون نیز بوده است.

اسکار پرز، رئیس پلیس پراویدنس، که مظنون را کلاودیو نوِس-والنته شناسایی کرد، به خبرنگاران گفت: «او امشب جان خود را گرفت.»

تصور می‌شود که این تیرانداز که به همراه دو سلاح گرم در یک واحد انبار در نیوهمپشایر پیدا شده، به تنهایی عمل کرده است.

برت اسمایلی، شهردار پراویدنس، به خبرنگاران گفت: «امشب، همسایگان ما در پراویدنس می‌توانند کمی آسوده‌تر نفس بکشند.»

هیچ نشانه فوری از انگیزه در دو تیراندازی در دو دانشگاه برتر ایالات متحده وجود نداشت.

پرز گفت: «زمینه‌ای که در شهر پراویدنس آغاز شد... ما را به آن ارتباط رساند» — بدون ارائه جزئیات بیشتر — و یک کنفرانس مطبوعاتی در بوستون برنامه‌ریزی شده است.

تیراندازی در دانشگاه براون — که در پراویدنس، رود آیلند واقع شده — روز شنبه رخ داد، زمانی که یک مرد با یک تفنگ به یک ساختمان دانشگاهی در این کالج آیوی لیگ، که دانشجویان در حال امتحان دادن بودند، یورش برد. این مرد آتش گشود، دو دانشجو را کشت و سپس فرار کرد.

دو دانشجوی کشته شده الا کوک، معاون انجمن حزب جمهوری‌خواه براون، و محمد عزیز عمرزُکوُف، اهل ازبکستان، بودند که امیدوار بود جراح مغز و اعصاب شود.

اسمایلی پیش‌تر در روز گفت یک بازمانده در وضعیت بحرانی، اما پایدار است، پنج نفر وضعیت پایدار دارند، و دو نفر از بیمارستان مرخص شده‌اند.

برای روزها، به نظر می‌رسید تحقیقات سرنخ کمی داشته است و تصاویری از یک فرد مورد علاقه و فردی که در نزدیکی آن شخص دیده شده بود برای ردیابی آنها منتشر شد.

مقامات به‌طور روزانه به‌روزرسانی رسانه‌ای می‌دادند و در آنها ناامیدی فزاینده‌ای از تعقیب بی‌ثمر تاکنون ابراز می‌کردند. اما سپس پرونده گشوده شد.

مقامات در ابتدا یک مرد را در ارتباط با تیراندازی بازداشت کردند، اما بعداً او را آزاد کردند.

دانشگاه پس از افشای این موضوع که هیچ یک از ۱۲۰۰ دوربین امنیتی آن به سیستم نظارتی پلیس متصل نبوده، با سوالاتی از جمله از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، درباره ترتیبات امنیتی خود مواجه شده است.

بر اساس آرشیو خشونت اسلحه، که تیراندازی جمعی را چهار نفر یا بیشتر تیرخورده تعریف می‌کند، تاکنون بیش از ۳۰۰ مورد تیراندازی جمعی در ایالات متحده در سال جاری رخ داده است.

تلاش‌ها برای محدود کردن دسترسی به سلاح‌های گرم هنوز با بن‌بست سیاسی مواجه است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دانشگاه براون ، تیراندازی
خبرهای مرتبط
تایلند متعهد به ادامه اقدامات نظامی علیه کامبوج شد
۲ کشته و ۹ زخمی در پی تیراندازی در دانشگاه براون آمریکا
پلیس استرالیا: مهاجمان سیدنی به فیلیپین سفر کرده و تحت تأثیر داعش بودند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اختاپوس سایبری: چنگال‌هایی که امنیت صهیونیست‌ها را درید
ترامپ: فرصتی برای پایان دادن به جنگ اوکراین داریم
ترامپ مصرف ماده مخدر ماری‌جوانا را تسهیل می‌کند
آلمان و اسرائیل توافقنامه نظامی امضا کردند
هلند تحریم‌های آمریکا علیه دادگاه لاهه را محکوم کرد
اعلام آمادگی برزیل برای میانجی‌گری میام ونزوئلا و آمریکا
ژست‌های کانادا؛ نقاب حمایت، واقعیت همدستی
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۵ نفر را کشت
رژیم صهیونیستی حملات نظامی گسترده را در کرانه باختری تشدید کرد
ترامپ لایحه بودجه دفاعی ۹۰۱ میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد
آخرین اخبار
جسد مظنون تیراندازی در دانشگاه براون پیدا شد
رژیم صهیونیستی حملات نظامی گسترده را در کرانه باختری تشدید کرد
ترامپ لایحه بودجه دفاعی ۹۰۱ میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۵ نفر را کشت
ژست‌های کانادا؛ نقاب حمایت، واقعیت همدستی
اختاپوس سایبری: چنگال‌هایی که امنیت صهیونیست‌ها را درید
ترامپ: فرصتی برای پایان دادن به جنگ اوکراین داریم
آلمان و اسرائیل توافقنامه نظامی امضا کردند
اعلام آمادگی برزیل برای میانجی‌گری میام ونزوئلا و آمریکا
ترامپ مصرف ماده مخدر ماری‌جوانا را تسهیل می‌کند
هلند تحریم‌های آمریکا علیه دادگاه لاهه را محکوم کرد
دیوان کیفری بین‌المللی تحریم قضات خود از سوی آمریکا را محکوم کرد
حنظله گوشی نفتالی بنت را هک کرد؛ افشای اطلاعات سری در اوج جنگ سایبری
حمله آمریکا به عدالت بین‌المللی با تحریم قضات دادگاه لاهه
مسکو: از اروپا به دلیل بلوکه کردن اموال روسیه، درخواست غرامت خواهیم کرد
مذاکرات اسرائیل با سوریه برای صادرات گاز
مصر: قرارداد گاز با تل‌آویو صرفاً تجاری است، نه سیاسی
ادعای جدید واشنگتن درباره تحریم ناوگان نفتی ایران
ویتکاف فردا با میانجیگران آتش‌بس غزه دیدار می‌کند
حصول توافق اولیه بین نیرو‌های قسد و الجولانی
لوکاشنکو از استقرار موشک‌های اورشینک روسیه در خاک بلاروس خبر داد
خط و نشان روسیه برای آمریکا: آزمایش اتمی کنید، پاسخ می‌دهیم
رایزنی فرانسه، آمریکا و عربستان با ارتش لبنان در پاریس
هشدار زلنسکی به اروپا: بهای عدم حمایت از اوکراین خون است
رایزنی نظامی عراق و ناتو برای تقویت همکاری
زلنسکی: آمریکا فعلاً اوکراین را عضو ناتو نمی‌بیند
ورود چین به پرونده تایلند و کامبوج درپی شکست ترامپ
نخست‌وزیر اسبق به مکرون: برای نجات فرانسه استعفا بده!
روسیه از آغاز هماهنگی‌ها با آمریکا برای دور جدید مذاکرات اوکراین خبر داد
زخمی شدن ۱۰ پلیس اسرائیل در درگیری خونین با حریدیم‌ها