مقامات آمریکایی اعلام کردند جسد مظنون اصلی تیراندازی مرگبار در دانشگاه براون پیدا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات روز پنجشنبه اعلام کردند مردی که تصور می‌شد مسئول تیراندازی جمعی در دانشگاه براون است — که دو کشته و چندین زخمی برجا گذاشت — مرده پیداشده است.

مقامات همچنین معتقدند همین مرد — یک تبعه ۴۸ ساله پرتغالی که دانشجوی دانشگاه براون بود — مسئول تیراندازی مرگبار یک فیزیکدان در مؤسسه فناوری ماساچوست در خانه‌اش در بوستون نیز بوده است.

اسکار پرز، رئیس پلیس پراویدنس، که مظنون را کلاودیو نوِس-والنته شناسایی کرد، به خبرنگاران گفت: «او امشب جان خود را گرفت.»

تصور می‌شود که این تیرانداز که به همراه دو سلاح گرم در یک واحد انبار در نیوهمپشایر پیدا شده، به تنهایی عمل کرده است.

برت اسمایلی، شهردار پراویدنس، به خبرنگاران گفت: «امشب، همسایگان ما در پراویدنس می‌توانند کمی آسوده‌تر نفس بکشند.»

هیچ نشانه فوری از انگیزه در دو تیراندازی در دو دانشگاه برتر ایالات متحده وجود نداشت.

پرز گفت: «زمینه‌ای که در شهر پراویدنس آغاز شد... ما را به آن ارتباط رساند» — بدون ارائه جزئیات بیشتر — و یک کنفرانس مطبوعاتی در بوستون برنامه‌ریزی شده است.

تیراندازی در دانشگاه براون — که در پراویدنس، رود آیلند واقع شده — روز شنبه رخ داد، زمانی که یک مرد با یک تفنگ به یک ساختمان دانشگاهی در این کالج آیوی لیگ، که دانشجویان در حال امتحان دادن بودند، یورش برد. این مرد آتش گشود، دو دانشجو را کشت و سپس فرار کرد.

دو دانشجوی کشته شده الا کوک، معاون انجمن حزب جمهوری‌خواه براون، و محمد عزیز عمرزُکوُف، اهل ازبکستان، بودند که امیدوار بود جراح مغز و اعصاب شود.

اسمایلی پیش‌تر در روز گفت یک بازمانده در وضعیت بحرانی، اما پایدار است، پنج نفر وضعیت پایدار دارند، و دو نفر از بیمارستان مرخص شده‌اند.

برای روزها، به نظر می‌رسید تحقیقات سرنخ کمی داشته است و تصاویری از یک فرد مورد علاقه و فردی که در نزدیکی آن شخص دیده شده بود برای ردیابی آنها منتشر شد.

مقامات به‌طور روزانه به‌روزرسانی رسانه‌ای می‌دادند و در آنها ناامیدی فزاینده‌ای از تعقیب بی‌ثمر تاکنون ابراز می‌کردند. اما سپس پرونده گشوده شد.

مقامات در ابتدا یک مرد را در ارتباط با تیراندازی بازداشت کردند، اما بعداً او را آزاد کردند.

دانشگاه پس از افشای این موضوع که هیچ یک از ۱۲۰۰ دوربین امنیتی آن به سیستم نظارتی پلیس متصل نبوده، با سوالاتی از جمله از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، درباره ترتیبات امنیتی خود مواجه شده است.

بر اساس آرشیو خشونت اسلحه، که تیراندازی جمعی را چهار نفر یا بیشتر تیرخورده تعریف می‌کند، تاکنون بیش از ۳۰۰ مورد تیراندازی جمعی در ایالات متحده در سال جاری رخ داده است.

تلاش‌ها برای محدود کردن دسترسی به سلاح‌های گرم هنوز با بن‌بست سیاسی مواجه است.

