باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیشبینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان، امروز جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، فعالیت سامانه بارشی بهویژه در نیمه شرقی استان ادامه خواهد داشت و شرایط مواج دریا در اغلب مناطق دریایی استان پیشبینی میشود.
در مناطق شرقی و شمالی استان و محدوده دریایی شرق تنگه هرمز، تا ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وقوع رگبار باران و رعد و برق، گاهی همراه با تندبادهای لحظهای، محتمل است که میتواند موجب آبگرفتگی معابر عمومی شود. در مناطق غربی استان از شدت فعالیت سامانه بارشی کاسته شده، اما در ساعات بعدازظهر و شب، شرایط برای بارشهای پراکنده مجدداً فراهم خواهد شد.
بهطور کلی تا پایان روز جمعه از شدت بارشهای قابل ملاحظه در سطح استان کاسته میشود، با این حال تا صبح روز یکشنبه همچنان در مناطق دریایی، جزایر خلیج فارس و برخی نقاط استان بهویژه نواحی شرقی، رگبار باران و رعد و برق پیشبینی میشود. در همین راستا، هواشناسی هرمزگان توصیه کرده است شهروندان از تردد در حاشیه رودخانهها و صعود به ارتفاعات، بهویژه در مناطق شرقی استان، خودداری کنند.
در بخش دریایی، وزش بادهای شدید شمالغربی موجب مواج شدن دریا شده و این شرایط تا اوایل صبح شنبه در مناطق دریایی استان تداوم خواهد داشت.
سرعت وزش باد تا نزدیک ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج تا حدود ۲۰۰ سانتیمتر پیشبینی میشود. بر این اساس، اتخاذ تمهیدات لازم برای ترددهای دریایی ضروری بوده و فعالیت شناورهای سبک در این مدت توصیه نمیشود.
همچنین بر اساس این گزارش، از اوایل هفته آینده تا روز دوشنبه یکم دیماه، با نفوذ زبانه سامانه پرفشار، وزش بادهای نسبتاً شدید شمالشرقی، مواج شدن تنگه هرمز و دریای عمان و کاهش محسوس دمای کمینه در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان دور از انتظار نیست که این شرایط میتواند خساراتی به محصولات کشاورزی وارد کند.
از نظر دمایی نیز کاهش محسوس دمای کمینه، بهویژه در مناطق مرتفع استان، از اوایل هفته آینده مورد انتظار است.
منبع :هواشناسی هرمزگان