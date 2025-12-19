باشگاه خبرنگاران جوان - اجازه دادن به هوش مصنوعی برای وبگردی تا زمانی که مشکلی پیش نیاید، عالی به نظر میرسد، اما در صورت بروز مشکل قطعا ما را درگیر خواهد کرد.
مرورگرهای مبتنی بر هوش مصنوعی با اقدام مستقیم از طرف ما تغییر نحوه جستجو، خرید و کار آنلاین ما را نوید میدهند. آنها قرار است نحوه استفاده ما از اینترنت را متحول کنند و اساساً نحوه جستوجوی اطلاعات و کار آنلاین ما را تغییر دهند.
به نقل از فوربس، مرورگرهای مبتنی بر هوش مصنوعی، نسل جدیدی از مرورگرهای وب هستند که براساس هوش مصنوعی عاملمحور ساخته شدهاند و قادر به دیدن صفحه نمایش ما و به دست گرفتن کنترل برای انجام وظایف از طرف ما هستند، اما یک علامت سؤال بزرگ درباره ایمنی آنها وجود دارد. از این گذشته، اگر مرورگرها میتوانند وبسایتها را باز کنند، جزئیات را پوشش دهند، ایمیلها را بخوانند و حتی خرید کنند، چگونه میتوانیم مطمئن باشیم که آنها همیشه به نفع ما کار میکنند؟
حتی اگر فعلاً مسئله توهم هوش مصنوعی را کنار بگذاریم، این واقعیت که هوش مصنوعی اغلب چیزهایی را از خودش درمیآورد یا به شیوههایی عمل میکند که ما حتی نمیتوانیم آنها را درک کنیم، نشان میدهد احتمال این خطر وجود دارد که افراد مخرب بتوانند بر رفتار هوش مصنوعی تأثیر بگذارند و آن را متقاعد کنند که به ما آسیب برساند.
مرورگرهای مبتنی بر هوش مصنوعی، نسل جدیدی از مرورگرهای وب هستند که براساس هوش مصنوعی عاملمحور ساخته شدهاند و قادر به دیدن صفحه نمایش ما و به دست گرفتن کنترل برای انجام وظایف از طرف ما هستند.واقعیت این است که این فناوری بسیار جدید است و هیچکس دقیقاً نمیداند خطرات آن میتواند تا چه حد باشد، اما کارشناسان در حال حاضر احتیاط شدید را توصیه میکنند و چندین تهدید جدی را نیز مطرح کردهاند که هوش مصنوعی میتواند ایجاد کند.
بنابراین، باید این پرسش را بررسی کنیم که مرورگرهای مبتنی بر هوش مصنوعی تا چه اندازه امن هستند و اگر قرار است از آنها استفاده کنیم، چه اقداماتی میتوانیم انجام دهیم که تا حد امکان از خود محافظت کنیم.
به نقل از سرافیک سکیوریتی، یک مرورگر هوش مصنوعی با ویژگیهای هوش مصنوعی ارتقاء یافته است تا نحوه تعامل کاربران با محتوای وب و استفاده از آن را بهبود ببخشد.
برخلاف مرورگرهای سنتی که عمدتاً بر رندر صفحات و ارائه دستی مسیر تمرکز دارند، مرورگرهای هوش مصنوعی ویژگیهایی را مانند جستوجوی زبان طبیعی، خلاصهسازی در لحظه، توصیههای محتوای شخصیسازیشده و گردشهای کاری خودکار در خود جای دادهاند. این عملکردها توسط مدلهای هوش مصنوعی مولد پشتیبانی میشوند که به تحلیل قصد کاربر میپردازند، نیازها را پیشبینی میکنند و اقدامات پیشگیرانه انجام میدهند.
مرورگرهای هوش مصنوعی از پیشرفتهای هوش مصنوعی برای کمک به کاربران در انجام وظایف پیچیده مستقیماً در محیط مرورگر استفاده میکنند. آنها میتوانند حقایق کلیدی را از مقالات استخراج کنند، خلاصههای مختصری تولید کنند، فرمها را پر کنند، در تعاملات همراه با گفتوگو شرکت داشته باشند و حتی وظایف پیچیده چندمرحلهای را به صورت خودکار انجام دهند.
یک مرورگر هوش مصنوعی با ویژگیهای هوش مصنوعی ارتقاء یافته است تا نحوه تعامل کاربران با محتوای وب و استفاده از آن را بهبود ببخشد.در ادامه گزارش، برخی از محبوبترین و نوآورانهترین مرورگرهای هوش مصنوعی موجود در بازار را بررسی خواهیم کرد.
۱. «چتجیپیتی اطلس»(ChatGPT Atlas). ادغام چتجیپیتی با حافظه و خودکارسازی عامل که در یک مرورگر مستقل عمل میکند.
۲. «پرپلکسیتی کامت»(Perplexity Comet). یک مرورگر وظیفهگرا که با ادغام صدا و ایمیل/تقویم، تحقیق، مدیریت تبها و برنامهریزی را خودکار میکند.
۳. «اپرا آریا»(Opera Aria). دستیار هوش مصنوعی تعبیهشده در مرورگر اپرا که با کنترل تبها، ابزارهای نوشتاری و تحلیل تصویر از طریق دستورات زبان طبیعی کار میکند.
۴. «مایکروسافت اج کوپایلت»(Microsoft Edge Copilot). دستیار داخلی که خلاصه صفحات، تولید محتوا و اطلاعات ویدئویی را مستقیماً در مرورگر اج ارائه میدهد.
۵. «بریو لئو»(Brave Leo). مرورگری با محوریت حریم خصوصی و دستیار هوش مصنوعی که بدون نیاز به ورود به سیستم برای خلاصهسازی، ترجمه و تولید محتوا در صفحه کار میکند.
۶. «مکستون»(Maxthon). یک مرورگر امن و سازگار با Web۳ که به چت هوش مصنوعی داخلی، VPN و همگامسازی بین پلتفرمی مجهز است.
۷. «دیا»(Dia). مرورگر متمرکز بر دستیار که با کنترلهای حریم خصوصی محلی، کمک هوش مصنوعی درونخطی را برای نوشتن، تحقیق و برنامهریزی ارائه میدهد.
۸. «سیگما»(Sigma). مرورگر عاملمحور با خودکارسازی کامل گردش کار، ورود به سایت و قابلیتهای پژوهش عمیق با استفاده از زبان ساده کار میکند.
۹. «فلو»(Fellou). مرورگر کاملاً مستقل که برای اجرای وظایف چندپلتفرمی، تحقیق و ادغام دسکتاپ از طریق زبان طبیعی طراحی شده است.
۱۰. «داکداکگو»(DuckDuckGo). مرورگری با اولویت حفظ حریم خصوصی که به ادغام چت ناشناس هوش مصنوعی میپردازد و ردیابها، تبلیغات و جمعآوری دادهها را به طور پیشفرض مسدود میکند.
۱. گردشهای کاری تحقیق و دانش مبتنی بر هوش مصنوعی. مرورگرهای هوش مصنوعی به ویژه برای گردشهای کاری فشرده تحقیقاتی مانند تحقیقات دانشگاهی یا حرفهای سودمند هستند.
این مرورگرها با خلاصهسازی خودکار اسناد طولانی، استخراج استنادها و پیشنهاد منابع مرتبط، فرآیند جمعآوری، درک و ارجاع متقابل حجم زیادی از اطلاعات را ساده میکنند. کاربران میتوانند به جای جمعآوری و پیمایش دستی دادهها، بر تجزیه و تحلیل و ترکیب تمرکز کنند.
۲. تعامل خودکار در وب و پر کردن فرم. مرورگرهای مبتنی بر هوش مصنوعی میتوانند زمان صرفشده برای کارهای تکراری وب مانند پر کردن فرمها، مدیریت ثبتنامهای آنلاین یا تعامل با پورتالهای مبتنی بر وب را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
این مرورگرها با استفاده از یادگیری ماشینی برای تشخیص فرمهای رایج و پر کردن خودکار آنها براساس ورودیهای قبلی کاربر یا پروفایلهای ذخیره شده، میزان خطا را کاهش میدهند و گردش کار را ساده میکنند.
مرورگرها با خلاصهسازی خودکار اسناد طولانی، استخراج استنادها و پیشنهاد منابع مرتبط، فرآیند جمعآوری، درک و ارجاع متقابل حجم زیادی از اطلاعات را ساده میکنند.۳. داشبوردهای اطلاعات شخصیسازیشده. مرورگرهای هوش مصنوعی میتوانند اطلاعات را براساس علایق کاربر جمعآوری و شخصیسازی کنند و آنها را در داشبوردهایی که به صورت پویا بهروزرسانی میشوند، سازماندهی کنند.
این داشبوردها با یادگیری رفتار و ترجیحات کاربر، اخبار، هشدارها، رویدادهای تقویم و اسناد مرتبط را بدون نیاز به بازدید از چندین وبسایت ارائه میدهند. مرورگر محتوا را گردآوری میکند، نویز را فیلتر میکند و اطلاعات عملی را برجسته میکند.
۴. مرور و دسترسی مبتنی بر صدا. مرورگرهای هوش مصنوعی به طور فزایندهای از هدایت صوتی پشتیبانی میکنند و به کاربران امکان میدهند که بدون دخالت دست با محتوای وب تعامل داشته باشند.
کارهای پیچیده از جستوجوی صوتی گرفته تا دیکته کردن ایمیلها یا پیمایش بین تبها میتوانند به طور دقیق از طریق دستورات زبان طبیعی انجام شوند. این امر، دسترسی را برای کاربران مبتلا به اختلالات حرکتی یا افرادی که ورودی صوتی را به روشهای سنتی ترجیح میدهند، امکانپذیر میکند.
۱. تزریق سریع. یکی از خطرات مطرحشده توسط کسانی که نگرانیهای ایمنی را پیرامون وبگردی با مرورگرهای هوش مصنوعی برجسته میکنند، تزریق سریع است.
به عبارت ساده، تزریق سریع زمانی رخ میدهد که شخصی با نیت بد، دستورالعملهایی را در یک وبسایت یا کد آن پنهان میکند. از آنجا که مرورگرها با خواندن و درک وبسایتها کار میکنند، در برخی شرایط میتوان آنها را فریب داد تا از دستورالعملها پیروی کنند. این کار میتواند شامل ارسال اطلاعات به یک وبسایت مخرب، افشای اطلاعات شخصی که میتواند به آن دسترسی پیدا کند یا دانلود و نصب بدافزار باشد.
پژوهش منتشرشده توسط توسعهدهندگان مرورگر «بریو»(Brave) که بر حریم خصوصی تمرکز دارد، نشان داد که دستورالعملهای مخرب میتوانند در تصاویر پنهان شوند و مرورگرها میتوانند آنها را به عنوان دستوراتی برای انجام دادن اقدام تفسیر کنند.
۲. گرفتن هویت کاربر. مرورگرها برای این که بتوانند از طرف شما کار کنند، اغلب باید هویت شما را به خود بگیرند. این به معنای داشتن قابلیت احراز هویت شما برای دسترسی به خدمات یا انجام خرید است.
بخش زیادی از زندگی ما اکنون به صورت آنلاین انجام میشود. برای مثال، بانکداری، خرید و تعامل با خدمات دولتی در حال حاضر به صورت آنلاین انجام میشوند و کمتر کاری وجود دارد که به صورت دیجیتالی قابل انجام شدن نباشد.
۳. شعاع انفجار. هر مدل، پلتفرم یا وبسایت جدیدی که به آن اجازه دسترسی به دادههایمان را میدهیم، برای ما راحتی به ارمغان میآورد اما اگر مشکلی پیش بیاید، شعاع انفجار را نیز افزایش میدهد.
در اینجا برای بروز مشکل حتی به یک عامل مخرب هم نیازی نیست. یک عامل با پیکربندی نادرست یا بسیاری از شکلهای دیگر خطای انسانی، برای ایجاد خسارت کافی هستند.
۴. توهم. علاوه بر خطای انسانی باید نگران خطای ماشینی نیز بود که یکی از آنها توهمات بدنام هوش مصنوعی است.
هر کسی که از چتجیپیتی یا برنامههای مشابه استفاده کرده باشد، میداند که بیان همراه با اعتمادبهنفس حقایق و ادعاهایی که پایه و اساس کمی در واقعیت دارند یا اصلاً ندارند، اصلاً غیرمعمول نیست. انسانها هم کامل نیستند و هوش مصنوعی معمولاً وقتی ما متوجه نقصهایش میشویم، با کمال میل اشتباهاتش را میپذیرد و خودش را اصلاح میکند، اما تا وقتی مطمئن نشویم هوش مصنوعی هنگام تصمیمگیری درباره این که دادههای ما را در اختیار چه کسی بگذارد یا پول ما را کجا خرج کند، با همان اعتمادبهنفس نابهجا عمل نخواهد کرد، بهتر است به آن فرصت اشتباه کردن ندهیم.
اگر با وجود این که خطرات را درک کردید هنوز میخواهید با مرورگرها کار کنید، چند مرحله وجود دارد که باید برای به حداقل رساندن احتمال آسیب دیدن انجام دهید.
۱. از محیط مجوزدهی مرورگر عاملمحور انتخابی خود آگاه باشید. مرورگرها با یکدیگر متفاوت هستند و روشهای مجاز دسترسی، محدود کردن دسترسی، مشاهده و انجام دادن اقدامات در آنها دائم در حال تغییر است، اما پیش از این که حتی یک گام به سوی دنیای مرورگر عاملمحور بردارید، مطمئن شوید که نحوه کنترل این موضوع را کاملاً درک کردهاید.
در این مرحله، به هیچ وجه توصیه نمیشود به مرورگرها که بیشتر آنها هنوز نسخههای آزمایشی هستند، دسترسی به هر نوع داده حساس مانند ورود به حسابهای بانکی یا ایمیل خود را بدهید.
۲. نحوه نظارت بر فعالیت مرورگر عاملمحور را بررسی کنید. بیشتر مرورگرها گزارشهایی را از اقداماتی که انجام میدهند، ارائه میکنند. مراقب این موارد باشید و در صورت مشاهده بازدیدهای غیرمعمول از سایت یا اشتراکگذاری دادهها به روشهایی که شما نمیفهمید، فوراً اجازه خود را لغو کنید.
علاوه بر خود عامل، به یاد داشته باشید که مجوزهای مربوط به هر افزونه مرورگری را که نصب کردهاید، به دقت زیر نظر داشته باشید زیرا توابع عامل در مرورگر ممکن است بتوانند آنچه را که در دسترس آنهاست، ببینند.
از مرورگرهای هوش مصنوعی نباید انتظار معجزه داشته باشیم، زیرا آنها هنوز در مرحله آزمایش هستند.۳. از حساب کاربری خود محافظت کنید. ایجاد حسابهای کاربری جدید و قرارگرفته در بخش «سندباکس»(sandbox) را برای برنامههایی مانند ایمیل یا سرویسهای فضای ابری مانند «Google Docs» و «Microsoft 365» در نظر بگیرید. به این ترتیب، میتوانید بدون این که ریسک دسترسی آنها به حسابهای کاربری واقعیتان را بپذیرید، ارزیابی کنید که آنها چقدر خوب با مرورگرها کار میکنند.
۴. از جدیدترین اطلاعیههای امنیتی درباره نقض دادهها، آسیبپذیریها و ممیزیها آگاه باشید. این چشمانداز به سرعت در حال تغییر است و دنبال کردن تحقیقات جامعه از طریق پلتفرمها میتواند ایده خوبی باشد.
مرورگرها بسیار جدید هستند و میتوان گفت که خطرات و فرصتهای آنها هنوز به طور کامل درک نشده است. تا زمانی که ممیزیهای امنیتی بیرونی و جامع در دسترس نباشند، بهتر است جانب احتیاط را رعایت کنیم. همچنین، باید گفت که هنوز نباید انتظار معجزه داشته باشید و این فناوری هنوز آزمایشی است.
خیلی جالب است که به یک عامل هوش مصنوعی بگویید چه کاری انجام دهد و سپس شاهد باشید که در اینترنت میچرخد، اطلاعات جمعآوری میکند و با سرویسهای آنلاین تعامل دارد، اما در حال حاضر احتمالاً متوجه خواهید شد که با کار دستی به ویژه در کارهای پیچیدهتر، نتایج بهتر و دقیقتری را به دست میآورید.
فقط یک دلیل برای روشن کردن یکی از این مرورگرهای عاملمحور جدید امروزی وجود دارد و آن دلیل این است که نگاهی اجمالی به آینده داشته باشید. تا زمانی که اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهید، این یک روش امن و جذاب است.
منبع: ایسنا