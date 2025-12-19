باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جنایت هولناک شهرک نشین صهیونیست در شرق نابلس + فیلم

منابع فلسطینی اعلام کردند که یک شهرک‌نشین صهیونیست مرتکب جنایتی هولناک علیه یک جوان فلسطینی در کرانه باختری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع فلسطینی اعلام کردند که یک شهرک نشین صهیونیست مرتکب جنایتی هولناک علیه یک جوان فلسطینی در کرانه باختری شد.

این منابع بیان کردند که شهرک‌نشین صهیونیست جوانی فلسطینی را با خودرو زیر گرفت.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
صهیونیست ها از سگ و گراز وحشی ، هار تر و وحشی تر و پست ترن

قوم بربر موجدات کثافت
