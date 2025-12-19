مدیرعامل توانیر گفت: مدیریت مصارف نامتعارف، برخورد قاطع با استخراج غیرمجاز رمزارز و حضور میدانی شرکت‌های توزیع، امکان عبور از تابستان را بدون خاموشی گسترده فراهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت توانیر با تشریح دستاورد‌های صنعت برق در گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۴؛ مهار روند صعودی مصرف، توسعه هوشمندسازی و آماده‌سازی شبکه برای تجدیدپذیر‌ها را سه محور اصلی برنامه صنعت برق برای عبور مطمئن از تابستان سال آینده عنوان کرد.

 مصطفی رجبی‌مشهدی در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و ارائه برنامه‌های ۱۴۰۵ که با حضور وزیر نیرو و مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برگزار شد، با اشاره به شرایط پیچیده صنعت برق گفت: اگر روند گذشته مصرف ادامه پیدا می‌کرد، اوج بار برق کشور به بیش از ۸۷ هزار مگاوات می‌رسید، اما با اجرای منسجم ۱۴ مگاپروژه، این روند معکوس و اوج تقاضا در محدوده حدود ۷۷ هزار مگاوات کنترل شد.

مهار رشد مصرف؛ شاهکار پنهان تابستان ۱۴۰۴

وی با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد صنعت برق متوقف‌کردن رشد مصرف، بوده است، افزود: مدیریت مصارف نامتعارف، برخورد قاطع با استخراج غیرمجاز رمزارز و حضور میدانی شرکت‌های توزیع، امکان عبور از تابستان را بدون خاموشی گسترده فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی تأمین برق صنایع انرژی‌بر نیز نسبت به سال قبل افزایش یافت.

رجبی‌مشهدی تصریح کرد: رئیس‌جمهور نیز بار‌ها از عملکرد صنعت برق به‌عنوان یک الگوی موفق مدیریت مصرف در کشور یاد کرده و تأکید داشته که این تجربه باید به سایر حامل‌های انرژی تعمیم یابد.

تجدیدپذیرها؛ فرصت راهبردی مشروط به آماده‌سازی شبکه

مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه توسعه تجدیدپذیر‌ها بدون ملاحظات فنی می‌تواند به چالش شبکه تبدیل شود، گفت: افزایش سهم نیروگاه‌های خورشیدی و بادی الزاماً باید همراه با تقویت شبکه، تجهیزات کنترلی و ذخیره‌ساز‌ها باشد؛ در غیر این صورت، نوسانات تولید، پایداری فرکانس و ولتاژ را تهدید می‌کند.

وی از هدف‌گذاری برای ایجاد ۳ هزار مگاوات ذخیره‌ساز خبر داد و افزود: پایلوت‌های باتری در تهران و مناطق حساس شبکه آغاز شده و استفاده از ذخیره‌سازها، چه در مقیاس نیروگاهی و چه خانگی و تجاری، به یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شبکه تبدیل شده است.

هوشمندسازی به‌جای خاموشی

رجبی‌مشهدی با اشاره به توسعه کنتور‌های هوشمند و سامانه‌های کنترلی اظهار کرد: راهبرد صنعت برق، جایگزینی خاموشی فیدر با محدودسازی هوشمند مشترکان پرمصرف است؛ به این معنا که با هوشمندسازی، برق مراکز حساس، نیروگاه‌های خورشیدی و خدمات حیاتی پایدار می‌ماند و بار شبکه به‌صورت هدفمند مدیریت می‌شود.

وی افزود: هدف‌گذاری نصب ۶ میلیون کنتور هوشمند جدید در دستور کار قرار گرفته تا مجموع مشترکان کنترل‌پذیر به ۱۲ میلیون برسد و انعطاف‌پذیری شبکه در اوج بار افزایش یابد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به محدودیت‌های انتقال برق، به‌ویژه در تبادل شمال و جنوب کشور، گفت: توسعه خطوط و پست‌های انتقال و فوق‌توزیع، به‌ویژه پروژه‌های حیاتی، شرط اصلی بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های تولید و تجدیدپذیر است. در همین راستا، احداث بیش از ۸۰ پست حیاتی، هزاران کیلومتر خطوط جدید و پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی شبکه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تدوین نسخه دوم ۱۴ مگاپروژه همراه با برش استانی تصریح کرد: در برنامه تابستان ۱۴۰۵، استانداران نقش محوری در مدیریت مصرف ادارات، اصناف، صنایع و توسعه سامانه‌های خورشیدی خواهند داشت و عملکرد شرکت‌ها به‌صورت هفتگی پایش و ارزیابی می‌شود.

رجبی‌مشهدی در پایان تأکید کرد: هدف صنعت برق در تابستان ۱۴۰۵، پاسخگویی به رشد تقاضا بدون افزایش ناترازی و بدون تحمیل خاموشی به مردم است؛ هدفی که با هم‌افزایی مدیریت مصرف، توسعه تولید، تقویت شبکه و هوشمندسازی، دست‌یافتنی خواهد بود.

برچسب ها: شرکت توانیر ، برق ایران
خبرهای مرتبط
بیش از ۱۰ هزار کیلومتر به شبکه توزیع برق کشور افزوده شد
معاون هماهنگی توزیع توانیر:
مصرف بهینه انرژی نیاز فوری کشور است
رفع چالش قطعی برق تابستان با مشارکت صنایع در برنامه کنترل‌پذیری توانیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
جناب دولت «درس‌خوانده»، شما سود سهام عدالت سال ۴۰۳ رو هنوز بعد از گذشت ۹ ماه پرداخت نکردی. اون واریزی چند وقت پیش در واقع سود «با تاخیر ۱۸ ماه» سال ۴۰۲ بود که با کلی منت به مردم دادین. مال مردم رو مسدود می کنید و با کلی منت و کسری و تاخیر بهشون میدین. ظلم رو‌ متوقف کن جناب درس‌خوانده. آخرتت رو بیشتر از این سنگین نکن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
آقای مدیرعامل مصرف پایین برق از مدیریت شما نیست بخاطر وجود سرما و نیمه دوم سال قراردادریم مثل اینکه بگید چرا در شش ماهه اول سال قطعی گاز نداریم
۰
۰
پاسخ دادن
حقوق ورودی واردات گوشی تلفن همراه مشخص شد+جدول
هشدار آبفای کشور در مورد یخ‌زدگی کنتور‌های آب
از تداوم روند صعودی شاخص کل بورس تا خبر حذف حجم مبنا
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور تا اواسط هفته آینده
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور
در بازار شیرینی شب یلدا چه می گذرد؟
دامداران از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه مسیل‌ها اجتناب کنند
آخرین اخبار
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور تا اواسط هفته آینده
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور
از تداوم روند صعودی شاخص کل بورس تا خبر حذف حجم مبنا
حقوق ورودی واردات گوشی تلفن همراه مشخص شد+جدول
دامداران از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه مسیل‌ها اجتناب کنند
در بازار شیرینی شب یلدا چه می گذرد؟
هشدار آبفای کشور در مورد یخ‌زدگی کنتور‌های آب
۹ خاصیت شگفت‌انگیز عناب برای زنان که نمی‌دانستید
سهمیه بنزین خودرو‌های خارجی با موتور بالای ۱۳۰۰ سی‌سی حذف شد
ارزیابی خسارت‌های وارد شده ناشی از وقوع سیل در قشم
۷۵ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
صادرات چای ۳۲ درصد افزایش یافت
امداد رسانی به ۷۱۷ خودروی گرفتار در برف / ۱۶۰ کیلومتر راه روستایی برف روبی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۸ آذرماه
مصرف گاز در شمال شرق کشور به ۶۵۰ میلیون متر مکعب رسید
رفع رکود در بازار مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
قیمت گوجه فرنگی متعادل شد
مهار رشد مصرف، جهش هوشمندسازی و توسعه تجدیدپذیر‌ها نقشه راه عبور ایمن از تابستان ۱۴۰۵
زنگ خطر افزایش میزان مصرف گاز به صدا در آمد/ افزایش پلکانی تعرفه‌های گاز در راه است
وداع با حجم مبنا؛ نسیم تغییرات در بازار سرمایه
تداوم بارش برف و باران همراه با کاهش محسوس دما
کنترل رشد نقدینگی بانک‌های خصوصی زمینه ساز کنترل تورم می‌شود
مهار دلالی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری