باشگاه خبرنگاران جوان - قدرتی که سال‌ها در سکوت و میان خطوط کدها انباشته شده بود، سرانجام با تغییر بنیادین در نحوه دسترسی میلیاردها انسان به اطلاعات، زلزله‌ای در دنیای وب ایجاد کرد که حیات ناشران مستقل را به تار مویی بند کرده است.

در بهار سال ۲۰۲۴، وقتی نسخه‌های تازه‌ای از نتایج جست‌وجوی گوگل در برخی کشورها ظاهر شد، بسیاری از کاربران متوجه یک تفاوت ساده اما بسیار تعیین‌کننده شدند: پاسخ‌ها کوتاه‌تر و مستقیم‌تر شده بودند. کاربران دیگر نیازی به کلیک روی هیچ سایتی برای ۷یافتن پاسخ‌های خود نداشتند.

آنچه در ظاهر به‌عنوان «بهبود تجربه کاربر» معرفی شد، برای گروه دیگری معنایی کاملاً متفاوت داشت؛ این اتفاق نشانه‌ای از جابه‌جایی آرام اما عمیق قدرت در زنجیره تولید، توزیع و مصرف اطلاعات بود. این تغییر اگرچه تدریجی بود، اما دیده شدنش برای همگان ناگهانی به نظر رسید.

مسیری که سال‌ها قبل در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی آغاز شده بود، حالا به نقطه‌ای رسیده بود که دیگر نمی‌شد نادیده‌اش گرفت. ریشه این تحول بزرگ را باید بیش از یک دهه قبل جست‌وجو کرد؛ زمانی که گوگل تصمیم گرفت هوش مصنوعی را به ستون فقرات آینده خود تبدیل کند.

خرید شرکت بریتانیایی «دیپ‌مایند» در سال ۲۰۱۴، یکی از نخستین نشانه‌های این راهبرد کلان بود. با گذر زمان، مرز میان پژوهش‌های بنیادی و محصولات تجاری گوگل کاملاً کمرنگ شد و الگوریتم‌های هوش مصنوعی وارد قلب تپنده این شرکت، یعنی موتور جست‌وجو شدند.