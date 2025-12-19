نبودِ «دینامیک صعود» و پارامتر‌هایی مثل ضخامت و ساختار دمایی مناسب، باعث شده تا ابر‌های یک هفته اخیرِ پایتخت، فقط آسمان را تیره کنند و آبی نداشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک مدیر هواشناسی کشور گفت: ابرهای آسمان تهران در یک هفته گذشته فاقد پارامترهای ذاتی بارندگی بودند، همچنین دینامیک بارش نیز مانع از باران شده است.
 
تهران نزدیک به یک هفته است که ابری می‌شود اما بارندگی چندانی نصیب پایتخت نمی‌شود، به همین بهانه سراغ رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، احد وظیفه رفتیم و پرسیدیم: چرا تهران ابری می‌شود اما باران نمی‌بارد؟
 
وظیفه در پاسخ به این سوال گفت: بنا نیست از هر ابری باران ببارد؛ پارامترهایی نظیر ضخامت ابر، رطوبت، ساختار میکروفیزیک و ساختار دما در میزان بارندگی یک توده ابری موثر است.
 
این مدیر هواشناسی کشور تاکید کرد: علاوه بر مشخصات ذاتی ابر، سامانه‌ی هواشناسی از منظر دینامیکی نیز باید مهیا بارش باشد، یعنی ساختاری که ابر را وادار به صعود در جو می‌کند و زمینه بارندگی را فراهم می‌کند.وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است، تلاش بشری مانع از بارندگی ابرها در تهران شود، گفت: هیچ مستند علمی در این زمینه نداریم و به نظر می‌رسد، این ادعاها بیشتر نوعی از توهم توطئه باشد.
 
وظیفه گفت: ابرهای آسمان تهران در یک هفته گذشته فاقد پارامترهای ذاتی بارندگی بودند، همچنین دینامیک بارش نیز مانع از بارش شده است.به گزارش فارس، بر اساس آمار مدیریت منابع آب سدهای تهران در سامانه اخیر تنها ۲ میلیون متر مکعب آبگیری کرده‌اند.
منبع: فارس
برچسب ها: آسمان ابری ، هوای تهران ، آسمان تهران
Iran (Islamic Republic of)
پرهام
۱۷:۰۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
فقط آلودگی هوا
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یاسان
۱۶:۵۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
سمنان هم دقیقا همینه
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
A.h.eh
۱۵:۵۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
بدون شک این همه از حجم خودروها وکارخانجات وآلاینده ها باعث نبود رطوبت کافی در هوای تهران هست.حرارت وگازهائی که از خودروها متساعد میشود اجازه نمی دهد ابر ها بارش کند وقطرات ریز رطوبت تشکیل وسنگین وریزش آغاز شود مگر ابرهای گردن کلفت وقبل از آنهم باد شدیدی که هوارا پاک از آلودگی وگرما کرده باشد.
۴
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
ببخشیدا جناب کندی که به اقلیم و منابع آبی کشور زده شده ...مازوت سوزی ..نابودی منابع طبیعی ...بنزین آلوده و با احتراق ناقص ..‌میگه میگذاره آب ها بارشی شوند؟! ما می دانیم توضیحش واضحه بفرمایید مشکلات را حل کنند.
۶
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
روی دریاچه ارومیه وشهرهای سلماس و خوی همین اوضاع است همه جای شمال و جنوب این منطقه بارش هست ولی این نقطه اتفاقی نمی افتد
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۴:۰۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
خدا جای حق نشسته. گرانی باعث نباریده فساد و دروغگویی و دزدی
۹
۶۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
کاش می‌پرسید به جای تکذیب دخالت بشر،آیا شما اصلا علم این رو دارید که به این سوال پاسخ بدید.فکر نمی‌کنید کلی از علم روز دنیا عقب هستید؟؟؟
۹
۴۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
چون ابرها باردار نشدن بابد درست بارور بشن
۴
۲۰
پاسخ دادن
از طوفان نوح تا صاعقه عاد و ثمود/ هشدار‌های قرآن برای انسان امروز
رازِ «نیایش واقعی» چیست؟ / لحظه‌ای که انسان مجذوبِ خدا می‌شود
«پولساز»، اما کمیاب؛ چرا غرب خواهان مترجمان عربی است؟
فرمول طلایی چیدمان منزل: اول «آزادی فرزند»، بعد «زیبایی خانه»
