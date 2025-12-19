تهران نزدیک به یک هفته است که ابری می‌شود اما بارندگی چندانی نصیب پایتخت نمی‌شود، به همین بهانه سراغ رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، احد وظیفه رفتیم و پرسیدیم: چرا تهران ابری می‌شود اما باران نمی‌بارد؟

وظیفه در پاسخ به این سوال گفت: بنا نیست از هر ابری باران ببارد؛ پارامترهایی نظیر ضخامت ابر، رطوبت، ساختار میکروفیزیک و ساختار دما در میزان بارندگی یک توده ابری موثر است.

این مدیر هواشناسی کشور تاکید کرد: علاوه بر مشخصات ذاتی ابر، سامانه‌ی هواشناسی از منظر دینامیکی نیز باید مهیا بارش باشد، یعنی ساختاری که ابر را وادار به صعود در جو می‌کند و زمینه بارندگی را فراهم می‌کند. وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است، تلاش بشری مانع از بارندگی ابرها در تهران شود، گفت: هیچ مستند علمی در این زمینه نداریم و به نظر می‌رسد، این ادعاها بیشتر نوعی از توهم توطئه باشد.

وظیفه گفت: ابرهای آسمان تهران در یک هفته گذشته فاقد پارامترهای ذاتی بارندگی بودند، همچنین دینامیک بارش نیز مانع از بارش شده است. به گزارش فارس، بر اساس آمار مدیریت منابع آب سدهای تهران در سامانه اخیر تنها ۲ میلیون متر مکعب آبگیری کرده‌اند.