عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تصمیم گروه صنعتی ایران ترانسفو برای ورود به حوزه تولید خودروهای برقی اقدامی ارزشمند و ستودنی است و این مسیر باید با جدیت دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی آقامحمدی روز جمعه در جریان بازدید از خط تولید ترانسفورماتور در گروه صنعتی ایران ترانسفو زنجان با اشاره به اهمیت توسعه صنایع داخلی افزود: آرزو دارم روزی برسد که ایران ترانسفو در حوزه تولیدات خودروهای برقی صفر تا صد را تولید و کشور را از واردات خودروهای برقی که امروزه دنیا به سمت آن رفته است، بینیاز کند.
وی با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: آن روزی که رهبر معظم انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را بیان کردند، عدهای فکر میکردند با رفتن به سمت غرب مشکلاتشان حل میشود، اما گذشت زمان و بدعهدی غرب نشان داد که در اقتصاد باید به خودمان تکیه کنیم.
آقامحمدی خاطرنشان کرد: نیازی نیست به گذشته برگردیم، بلکه باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم و توصیههای ایشان را در خوداتکایی جدی بگیریم.
وی افزود: مجموعه بزرگ تولیدی ایران ترانسفو نشان داده که توانسته است در صنعت ترانسفورماتورسازی خوش بدرخشد و امیدوارم در آینده نیز بدرخشد.