باشگاه خبرنگاران جوان

-

حمل‌ونقل دریایی اسرائیل در طول جنگ غزه سقوط کرده است حالا رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند تا با فروش ستون تجارت خارجی خود یعنی شرکت کشتیرانی «زیم»، اقتصادش را نجات دهد.

کارکنان شرکت «زیم» از کابینه رژیم صهیونیستی خواسته‌اند که به دلایل امنیتی، فروش خط کانتینری به هاپاگ-لوید را متوقف کند چراکه سهامداران قطری و سعودی هر دو سهام این شرکت آلمانی را در اختیار دارند. برخی از تحلیل‌گران معتقدند هستند که رژیم صهیونیستی سعی دارد با بهره‌گیری از نام‌های کشتیرانی معتبر در تجارت دریایی، سقوط سهام و درآمد کشتیرانی «زیم» را جبران نماید. تل‌آویو یک «سهم طلایی» کنترلی در «زیم» دارد که می‌تواند از فروش آن جلوگیری کند، اما تاکنون هیچ مداخله‌ای از سوی این رژیم صورت نگرفته است. از ماه آگوست شایعاتی در مورد فروش احتمالی ۲.۴ میلیارد دلاری سهام «زیم» وجود داشته است، به‌طوری که قیمت سهام این شرکت از حدود ۱۵ دلار در ژانویه به ۱۹.۸۷ دلار در ۳ دسامبر افزایش یافته است.

«زیم» در مورد پیشنهاد‌های احتمالی اعلام کرده است، «هیئت مدیره در حال بررسی استراتژیک گزینه‌های ممکن برای ارائه ارزش به سهامداران، از جمله فروش شرکت، است. این روند در حال پیشرفت است و چندین نهاد ابراز علاقه کرده‌اند. هیئت مدیره تا زمانی که توافقی حاصل نشود یا روند بررسی به طور دیگری تکمیل نشود، در مورد هویت نهاد‌ها یا محتوای پیشنهادات اظهار نظر نخواهد کرد.» در همین حال، روزنامه گلوبز گزارش داد که «کمیته کارگران زیم مخالفت شدیدی با اقدام هاپاگ-لوید ابراز کرده است. از جمله سهامداران اصلی هاپاگ-لوید می‌توان به شرکت قطر هولدینگ (LCC) (۱۲.۳ درصد)، بازوی سازمان سرمایه‌گذاری قطر و صندوق سرمایه‌گذاری مستقل عربستان سعودی (PIF) (۱۰.۲ درصد) اشاره کرد.

این کمیته خاطرنشان کرد که در طول جنگ غزه، تمام خطوط کشتیرانی دیگر، رژیم صهیونیستی را رها کرده بودند و با توجه به اینکه ۹۸ درصد از کل کالا‌ها از طریق دریا وارد می‌شدند، این امر مانع از ادامه جنگ توسط رژیم می‌شد. هاپاگ-لوید در پاسخ به درخواست‌ها برای اظهار نظر، گفت که این شرکت «در مورد شایعات بازار اظهار نظر نمی‌کند». رژیم صهیونیستی قصد دارد با استفاده از اعتبار کشتیرانی‌های مطرح و بزرگ بین‌المللی از سقوط بیشتر کشتیرانی و حمل و نقل دریایی خود جلوگیری نماید. حمل‌و‌نقل دریایی که بیش از ۹۰ درصد ارزش تجارت رژیم از طریق آن انجام می‌شود و هرگونه اختلالی در آن اقتصاد اسرائیل را به ورطه‌ی نابودی خواهد کشید.

منبع: فارس