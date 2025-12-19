باشگاه خ برنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس، پس از تعامل و رایزنی با فدراسیون جهانی پدل در خصوص برگزاری دو هفته رقابت‌های FIP Bronze، میزبانی این رویداد به ایران واگذار شد که در بخش آقایان و در تهران برگزار می‌شود.

بر این اساس میزبانی رویداد FIP Bronze پدل طی روز‌های ۳۰ فروردین تا ۳۱ اردیهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود که هفته نخست آن در باشگاه NextLevel و هفته دوم در باشگاه FGB میزبانی خواهد شد.

در این رویداد ورزشکاران پدل از سراسر دنیا فرصت حضور در کشورمان را خواهند داشت و فرصتی مغتنم برای ورزشکاران ایرانی است تا بتوانند رنکینگ جهانی خود را ارتقا دهند.

گفتنی است خبر‌های خوشی از رقابت‌های بین‌المللی جونیور نیز در راه است که از طریق سایت فدراسیون تنیس اطلاع رسانی خواهد شد.