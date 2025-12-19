با رایزنی فدراسیون تنیس و با موافقت فدراسیون جهانی، برای نخستین‌بار میزبانی رقابت‌های FIP Bronze پدل در ایران و تحت نظر این فدراسیون برگزار خواهد شد.

باشگاه خ برنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون تنیس، پس از تعامل و رایزنی با فدراسیون جهانی پدل در خصوص برگزاری دو هفته رقابت‌های FIP Bronze، میزبانی این رویداد به ایران واگذار شد که در بخش آقایان و در تهران برگزار می‌شود.

بر این اساس میزبانی رویداد FIP Bronze پدل طی روز‌های ۳۰ فروردین تا ۳۱ اردیهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود که هفته نخست آن در باشگاه NextLevel و هفته دوم در باشگاه FGB میزبانی خواهد شد.

در این رویداد ورزشکاران پدل از سراسر دنیا فرصت حضور در کشورمان را خواهند داشت و فرصتی مغتنم برای ورزشکاران ایرانی است تا بتوانند رنکینگ جهانی خود را ارتقا دهند.

گفتنی است خبر‌های خوشی از رقابت‌های بین‌المللی جونیور نیز در راه است که از طریق سایت فدراسیون تنیس اطلاع رسانی خواهد شد.

برچسب ها: فدراسیون تنیس ، پدل
خبرهای مرتبط
جام جهانی پدل؛ حریفان ایران مشخص شدند
ایران عضو هیات رئیسه پدل آسیا شد
شوک به ملی‌پوشان پدل در آستانه انتخابی جام‌ جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیانیه تند باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با تراکتور
پیروزی چهارگله پرسپولیس در بازی تدارکاتی مقابل عقاب
رقابت‌های چلنج بین‌المللی قزاقستان؛ پیروزی بدمینتون‌باز ایران مقابل حریف مالزیایی
پیکان بندر دیر هم هت‌تریک قهرمانی در لیگ برتر ساحلی کرد
۱۵ عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مشخص شدند
آخرین اخبار
بیانیه تند باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با تراکتور
پیکان بندر دیر هم هت‌تریک قهرمانی در لیگ برتر ساحلی کرد
رقابت‌های چلنج بین‌المللی قزاقستان؛ پیروزی بدمینتون‌باز ایران مقابل حریف مالزیایی
۱۵ عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مشخص شدند
پیروزی چهارگله پرسپولیس در بازی تدارکاتی مقابل عقاب
رای کمیته انضباطی در مورد خاطیان تراکتور
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتشار برخی مطالب
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
برای نخستین‌بار ایران میزبان رقابت‌های جهانی پدل شد
مراکش قهرمان جام عربی شد/ سومی مشترک برای عربستان و امارات با تصمیم عجیب فیفا
صدرنشینی استراسبورگ و حضور فیورنتینا و کریستال پالاس در پلی آف/ یاران قلی زاده پیروز شدند
ناپولی ۲ - ۰ میلان/ قهرمان سری آ به فینال سوپر جام ایتالیا رسید+ فیلم
بیرانوند در ضربات پنالتی باتجربه‌تر از نیازمند عمل کرد/ پرسپولیس را شانس اول قهرمانی می‌دانم
گل پرسپولیس به تراکتور صحیح و سالم بود/ تیم داوری خوب قضاوت کرد
شکایت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز