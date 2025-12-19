بارش شدید برف موجب مسدودی برخی محورهای مواصلاتی در کهگیلویه و بویراحمد شد

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از بارش شدید برف و مسدودی چند محور مهم در کهگیلویه وبویراحمد خبر داد و گفت: اگرچه ۲ تا از محورهای این منطقه (جاده باغچه سادات به دهدشت و گردنه بیژن) تا اطلاع ثانوی مسدود است اما بقیه مسیرهای ارتباطی استان با وجود بارش برف، باز است.

علیرضا نیکروز با اشاره به بارش شدید برف در همه محورهای اصلی این استان اظهارداشت: بدلیل بارش برف سنگین و نبود ایمنی کافی محور یاسوج به باغچه سادات - دهدشت تا اطلاع ثانوی بسته است و امکان تردد در این محور وجود ندارد.

وی اضافه کرد: همچنین محور پادنا به سی سخت (گردنه بیژن) حد فاصل شهرستان دنا و سمیرم مسدود است اما مابقی جاده‌های اصلی استان باز و تردد در آن ها روان است.

نیکروز با اشاره به برف گیر بودن مسیرهای ارتباطی استان، همراه داشتن تجهیزات ایمنی بخصوص زنجیر چرخ در محورهای برفگیر و کوهستانی را الزامی دانست و گفت: از مردم درخواست داریم با توجه به برش سنگین برف از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

منبع: ایرنا