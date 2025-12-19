باشگاه خبرنگاران جوان - بابک محمودی رئیس سازمان امدادونجات هلالاحمر روز جمعه در پیام تسلیت درگذشت فداکار خدمت زندهیاد محمد قربان نوشت: درگذشت فداکار خدمت و نجاتگر متعهد جمعیت هلالاحمر استان فارس، زندهیاد محمد قربان که در مسیر انجام وظیفه انسانی و الهی و برای نجات سرنشینان خودروی گرفتار در آب اقدام کرد، موجب اندوه و تأثر عمیق خانواده بزرگ شبکه امداد و نجات کشور شد.
این فداکار خدمت با روحیهای سرشار از مسئولیتپذیری و ازخودگذشتگی، همواره در صف نخست عملیاتهای امدادی حاضر بود و با اقدام خالصانه خود، جلوهای روشن از تعهد و ایثار امدادگران هلالاحمر را به نمایش گذاشت، امدادگرانی که بیادعا و با نیتی خالص، جان انسانها را بر آسایش خویش مقدم میدارند.
بیتردید نقش امدادگران در حفاظت از جان هموطنان و خدمترسانی در شرایط سخت و بحرانی، سرمایهای ارزشمند برای کشور است و یاد و نام این فداکار خدمت در حافظه خانواده بزرگ هلالاحمر ماندگار خواهد بود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه اندوهبار به خانواده معزز آن مرحوم، همکاران وی در جمعیت هلالاحمر استان فارس و مردم شریف شهرستان جهرم، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینمایم.
شب گذشته (۲۷ آذرماه) وقوع سیل در روستای حسینآباد جهرم، به درگذشت نیروی جوان و ایثارگر هلال احمر فارس منجر شد.
سرپرست فرمانداری ویژه جهرم درباره جزییات این حادثه گفت: در پی تماس مردمی مبنی بر گیر افتادن یک دستگاه خودرو به همراه سرنشینان در مسیر رودخانه روستای حسینآباد قبله، بلافاصله تمام عوامل امدادی و خدماتی به محل حادثه اعزام شدند که با تلاش عوامل امدادی از رودخانه خارج شد.
سجاد مطهرنیا ادامه داد: بنا بر اظهارات حاضران در صحنه، این خودرو سه سرنشین داشته که ۲ نفر موفق به نجات خود شدند و یک نفر دیگر مفقود شده بود که عملیات جستوجو برای یافتن فرد مفقودشده ادامه داشت و در نهایت جسد بیجان فرد مفقودشده حوالی ساعت ۲:۵۰ بامداد جمعه پیدا شد.
وی اظهار داشت: در جریان عملیات امدادرسانی، متاسفانه یک دستگاه خودروی دیگر بدون توجه به هشدارها و تذکرات مکرر نیروهای امدادی، از سمت مقابل رودخانه وارد آب شد که به دلیل جریان شدید آب واژگون شد که دو نفر از سرنشینان این خودرو با تلاش فراوان نیروهای امدادی از آب نجات داده شدند، اما متاسفانه در حین عملیات امداد و نجات، یکی از نیروهای امدادی هلالاحمر جان خود را از دست داد.
منبع: سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر