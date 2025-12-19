باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - داعش در اولین اظهارنظر عمومی خود درباره حادثه، کشتن پرسنل پنتاگون در شهر تاریخی پالمیرای سوریه را «ضربهای» به نیروهای آمریکایی و گروههای مسلح سوری مخالف خود خواند.
نیرویهای آمریکایی گفتند دو سرباز ارتش ایالات متحده و یک مترجم غیرنظامی روز شنبه کشته شدند، زمانی که یک مهاجم کاروانی از نیروهای آمریکایی و سوری را در پالمیرا هدف قرار داد، پیش از آنکه کشته شود. سه سرباز آمریکایی نیز زخمی شدند.
در مقالهای که روز پنجشنبه در کانال تلگرامی داعش منتشر شد، این گروه ایالات متحده و متحدان سوریتبار آن را متهم کرد که جبهه واحدی علیه آن تشکیل دادهاند. داعش از زبان افراطی برای توصیف این حمله به عنوان لحظهای تعیینکننده با هدف رفع تردید در میان هوادارانش استفاده کرد، اما صراحتاً مسئولیت را نپذیرفت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این حادثه را «وحشتناک» خواند و وعده تلافی داد.
وزارت کشور سوریه روز یکشنبه گفت پنج نفر مظنون به ارتباط با تیراندازی را دستگیر کرده و مهاجم را عضو نیروهای امنیتی سوری توصیف کرد که ظن همدردی با داعش را داشته است.
این وزارتخانه گفت واحدهای امنیتی در پالمیرا این دستگیریها را با هماهنگی نیروهای ائتلاف بینالمللی انجام دادند.
سوریه با ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش همکاری کرده است. ایالات متحده در شمال شرقی سوریه نیرو مستقر دارد که بخشی از یک کمپین دهساله علیه این گروه است که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ بخشهای وسیعی از سوریه و عراق را کنترل میکرد.
منبع: رویترز