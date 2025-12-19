سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک امروز (جمعه) در شرایطی آغاز شد وزیر ورزش و جوانان از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان امروز (جمعه) با حضور در سالن استاد فارسی از روند رای دهی حضوری و غیر حضوری (آنلاین) سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران دیدن کرد.

سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از ساعت ۹ تا ۱۵ بصورت حضوری و غیر حضوری (آنلاین) در حال برگزاری است و آن دسته از ورزشکاران حائز شرایط که تمایل دارند به صورت حضوری رای دهند می‌توانند در زمان اعلام شده با حضور در سالن استاد فارسی نسبت به ثبت رای خود اقدام کنند.

در همین راستا احمد دنیامالی با حضور در سالن استاد فارسی مورد استقبال دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته و رییس ستاد برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران و دیگر اعضای ستاد برگزاری قرار گرفت.

در این بازدید مهدی علی نژاد توضیحات کاملی در خصوص نحوه ثبت نام و افراد حائز شرایط داوطلبی و رای دهی ارائه دادند که نوع و نحوه رای دهی مورد توجه وزیر ورزش قرار گرفت.

دنیامالی در ادامه ضمن گفت‌و‌گو با ثریا آقایی از اعضای هیات نظارت بر انتخابات، گفتگویی نیز با برخی ورزشکاران حاضر در سالن داشت.

سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از ساعت ۹ صبح امروز (جمعه ۲۸ آذر ماه) در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک آغاز به کار کرد. این در حالی است که شرایط رای گیری در این انتخابات به صورت غیرحضوری (اینترنتی) نیز مهیا شده است.

بر این اساس ۳۱ ورزشکار واجد شرایط برای شرکت در انتخابات نام نویسی کرده‌اند که در نهایت ۱۵ نفری که حداکثر آرا را کسب کنند، وارد کمیسیون ورزشکاران خواهند شد.

ثریا آقایی، بازیکن پیشین تیم ملی بدمینتون زنان نیز جز کاندیدای این انتخابات است، اما با توجه به اینکه اخیرا به عضویت کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک (IOC) درآمده است، طبق قوانین و بدون شرکت در این مجمع، زودتر از سایر رقبا در فهرست کمیسیون ورزشکاران ایران قرار گرفته است.

گفتنی است، طبق آیین نامه کمیسیون ورزشکاران، رییس کمیته ملی المپیک این اختیار را دارد که ۴ نفر را به صورت انتصابی در این کمیسیون منصوب کند. این افراد بعد از پایان نتیجه انتخابات معرفی خواهند شد؛ بنابراین با این احتساب همچون گذشته اعضای کمیسیون ورزشکاران را ۲۰ نفر تشکیل خواهند داد.

اسامی کاندیدا‌های سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران همراه با رشته‌های آن‌ها به این شرح است:

محمدرضا گرایی (کشتی فرنگی)، رحمان عموزاد (کشتی آزاد)، امین میرزازاده (کشتی فرنگی)، نگین آلتونی (کاراته)، امیر مهدیزاده (کاراته)، سجاد گنج زاده (کاراته)، فاضل اتراچالی (کبدی)، زهراکریمی (کبدی)، رویا داودیان (کبدی)، مهران برخورداری (تکواندو)، آرین سلیمی (تکواندو)، مبینا نعمت زاده (تکواندو)، ناهید کیانی (تکواندو)، مصطفی جوادی (وزنه برداری)، علی داوودی (وزنه برداری)، علیرضا یوسفی (وزنه برداری)، مهدی جلوه قاضیانی (والیبال)، علی لبیب (دوچرخه سواری)، امیر جوهری خو (تیراندازی)، شهربانومنصوریان (ووشو)، الهه منصوریان (ووشو)، میلاد وزیری (تیراندازی با کمان)، علی پاکدامن (شمشیر بازی)، فرزانه فصیحی (دوومیدانی)، حسن تفتیان (دوومیدانی)، فرانک پرتوآذر (دوچرخه سواری)، هانیه رستمیان (تیراندازی)، نجمه خدمتی (تیراندازی)، دانیال ساوه شمشکی (اسکی) و فرزانه رضا سلطانی (اسکی)

برای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران، ۳۱ نفر کاندیدا شدند که از این تعداد، شش نفر در دوره پیش هم رای آوردند. شهربانو منصوریان، سجاد گنج زاده، محمدرضا گرایی، فرزانه فصیحی، نجمه خدمتی و ثریا آقایی این نفرات هستند.