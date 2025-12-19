دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از پیگیری توأمان و جدی دستگاه قضایی و استانداری برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح ۴۵۰ تنی نیروگاه زباله‌سوز ساری تا پایان اسفند ماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان اجرایی طرح، گفت: با ورود دادستانی و تأکید معاون عمرانی استاندار، مقرر شد این پروژه تا اواسط اسفند ماه تکمیل و وارد فاز بهره‌برداری شود.

او با انتقاد از ضعف نظارتی در روند اجرای طرح، افزود: متأسفانه ناظر طرح در انجام وظایف نظارتی دچار ضعف جدی بوده و لازم است ظرف مدت یک هفته، گزارش جامع و دقیقی از روند اجرا، پیش‌نیاز‌ها و موانع موجود ارائه کند.

عالیشاه گفت: برخی پیش‌نیاز‌های اساسی که باید در مراحل اولیه اعلام می‌شد، به‌درستی مطرح نشده و این موضوع در مقاطع مختلف موجب توقف طرح شده است.

او افزود: همچنین در زمان تحویل بخش‌هایی از طرح، انجام برخی اقدامات و تأمین تجهیزات به‌عنوان پیش‌نیاز کار مطرح بوده که در این زمینه نیز تعلل صورت گرفته است.

عالیشاه با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال، گفت: دادستانی مرکز مازندران از ابتدای دی‌ماه با انتخاب هیأت کارشناسی و همزمان با ادامه روند تکمیل طرح، بررسی موضوع را از حیث حفظ حقوق عامه و بیت‌المال آغاز خواهد کرد.

دادستان مرکز مازندران افزود: با پایان بررسی‌ها و بر اساس نتایج اعلامی هیأت کارشناسی، تصمیم مقتضی از سوی دادگستری اتخاذ خواهد شد و در صورت احراز هرگونه قصور، کوتاهی یا حیف‌ومیل بیت‌المال از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، برخورد قانونی بدون اغماض با متخلفین صورت خواهد گرفت.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: دادگستری مازندران ، نیروگاه زباله سوز
خبرهای مرتبط
ضرورت ساماندهی زباله‌ها و شیرابه‌های انجیلسی + فیلم
معاون وزیر کشور:
قرارداد تبدیل زباله به انرژی با ۱۷ کارخانه سیمان امضا شد
بهره برداری از نیروگاه زباله سوز ساری در سریعترین زمان ممکن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طرح محرومیت‌زدایی در ۲۰۲۰ محله کشور اجرا شد
تصاویری زیبا از کل و بز وحشی + فیلم
قطع گاز ویلا‌ها و سکونتگاه‌های غیر‌دائم مازندران
آخرین اخبار
طرح محرومیت‌زدایی در ۲۰۲۰ محله کشور اجرا شد
قطع گاز ویلا‌ها و سکونتگاه‌های غیر‌دائم مازندران
تصاویری زیبا از کل و بز وحشی + فیلم
بابل قهرمان مسابقات وزنه برداری بانوان مازندران
چهارمین پیروزی شهدای بابلسر و تساوی پرواز سیمرغ و دریای بابل در لیگ ۳ فوتبال کشور
قابی زیبا از پرندگان مهاجر
پیگیری توأمان و جدی دستگاه قضا در تکمیل طرح نیروگاه زباله‌سوز ساری
طرح توزیع سیار مرغ منجمد در ساری
ادامه محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس یکطرفه می‌شود