باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان اجرایی طرح، گفت: با ورود دادستانی و تأکید معاون عمرانی استاندار، مقرر شد این پروژه تا اواسط اسفند ماه تکمیل و وارد فاز بهره‌برداری شود.

او با انتقاد از ضعف نظارتی در روند اجرای طرح، افزود: متأسفانه ناظر طرح در انجام وظایف نظارتی دچار ضعف جدی بوده و لازم است ظرف مدت یک هفته، گزارش جامع و دقیقی از روند اجرا، پیش‌نیاز‌ها و موانع موجود ارائه کند.

عالیشاه گفت: برخی پیش‌نیاز‌های اساسی که باید در مراحل اولیه اعلام می‌شد، به‌درستی مطرح نشده و این موضوع در مقاطع مختلف موجب توقف طرح شده است.

او افزود: همچنین در زمان تحویل بخش‌هایی از طرح، انجام برخی اقدامات و تأمین تجهیزات به‌عنوان پیش‌نیاز کار مطرح بوده که در این زمینه نیز تعلل صورت گرفته است.

عالیشاه با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال، گفت: دادستانی مرکز مازندران از ابتدای دی‌ماه با انتخاب هیأت کارشناسی و همزمان با ادامه روند تکمیل طرح، بررسی موضوع را از حیث حفظ حقوق عامه و بیت‌المال آغاز خواهد کرد.

دادستان مرکز مازندران افزود: با پایان بررسی‌ها و بر اساس نتایج اعلامی هیأت کارشناسی، تصمیم مقتضی از سوی دادگستری اتخاذ خواهد شد و در صورت احراز هرگونه قصور، کوتاهی یا حیف‌ومیل بیت‌المال از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، برخورد قانونی بدون اغماض با متخلفین صورت خواهد گرفت.

