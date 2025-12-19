رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ از کاهش تصادفات در هفته پایانی آذر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل احسان پور روز جمعه گفت: در هفته گذشته دو فقره تصادف منجر به فوت به ثبت رسیده است.

وی افزود: حادثه اول که ۲۴ آذر ماه حوالی ساعت یک و ۳۰ بامداد دوشنبه به علت تردد غیرمجاز عابر پیاده از عرض بزرگراه در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان بعد از پل اسلامشهر به وقوع پیوست یک دستگاه خودرو سواری با عابر پیاده‌ای که قصد تردد غیرمجاز از این معبر را داشته برخورد کرد که بر اثر شدت جراحات وارده عابرپیاده در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داد.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت راکب که جوان ۲۳ ساله بود جان خود را از دست داد.

وی در تشریح این حادثه هم افزود: در این حادثه که در تهران روز سه شنبه ۲۵ آذر رخ داد در ساعت ۳ و ۳۳ دقیقه بامداد در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بعد از پل رسالت راننده یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه ابتدا با گاردریل کنار بزرگراه برخورد و سپس واژگون شد.

وی یادآور شد: متاسفانه در اثر این حادثه موتورسوار که جوانی ۲۳ ساله بوده به علت عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت ضربه وارده در دم فوت شد.

منبع: پلیس راهور تهران

برچسب ها: حوادث رانندگی ، تصادف رانندگی
