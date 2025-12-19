باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در سال ۲۰۲۵ شماری از چهره‌های سرشناس در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، سینمایی، فرهنگی و مذهبی فوت شده‌اند که تعدادی از معروفترین آنها ذکر شده است.

پاپ فرانسیس (۸۸ ساله)

پاپ فرانسیس، اولین پاپ آمریکای لاتین، که با ساده‌زیستی، نگرش نرمتر نسبت به همجنس‌گرایان و انتصاب زنان به نقش‌های ارشد شناخته می‌شد، در آوریل درگذشت. بیش از ۲۵۰ هزار نفر در مراسم خاکسپاری او در واتیکان شرکت کردند.

آقاخان چهارم (۸۸ ساله)

کریم حسینی، آقاخان چهارم، رهبر روحانی ۱۵ میلیون مسلمان اسماعیلی و مالک ثروتمند اسب‌های مسابقه، در فوریه درگذشت.

جورجو آرمانی (۹۱ ساله)

طراح ایتالیایی که با کت‌وشلوارهای مینیمالیست و برند میلیارد دلاری خود شناخته می‌شد، در سپتامبر درگذشت. (چهره اقتصادی برجسته)

دیک چینی (۸۴ ساله)

یکی از قدرتمندترین معاونان رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکا که نیروی محرکه حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بود، در نوامبر درگذشت.

چارلی کرک (۳۱ ساله)

فعال سیاسی که به ساختن پایگاه حامیان ترامپ اعتبار داده می‌شد. ترور عمومی او در سپتامبر منجر به یک تصفیه طرفدار ترامپ شد که بیش از ۶۰۰ آمریکایی را تحت تأثیر قرار داد.

حسام المصری (۴۹ ساله)

عکاس خبری فلسطینی رویترز که در حمله نظامیان اسرائیل به یک بیمارستان در غزه در اوت کشته شد. مرگ او بخشی از حدود ۲۰۰ کشته روزنامه‌نگار توسط اسرائیل است که هنوز توضیح کامل داده نشده.

منبع: رویترز