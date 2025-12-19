سال ۲۰۲۵ شاهد درگذشت چند چهره سرشناس جهانی در حوزه‌های از جمله پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، آقاخان چهارم، رهبر مسلمانان اسماعیلی، جورجو آرمانی، طراح مشهور ایتالیایی مختلف بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در سال ۲۰۲۵ شماری از چهره‌های سرشناس در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، سینمایی، فرهنگی و مذهبی فوت شده‌اند که تعدادی از معروفترین آنها ذکر شده است.

پاپ فرانسیس (۸۸ ساله)

پاپ فرانسیس، اولین پاپ آمریکای لاتین، که با ساده‌زیستی، نگرش نرمتر نسبت به همجنس‌گرایان و انتصاب زنان به نقش‌های ارشد شناخته می‌شد، در آوریل درگذشت. بیش از ۲۵۰ هزار نفر در مراسم خاکسپاری او در واتیکان شرکت کردند.

آقاخان چهارم (۸۸ ساله)

کریم حسینی، آقاخان چهارم، رهبر روحانی ۱۵ میلیون مسلمان اسماعیلی و مالک ثروتمند اسب‌های مسابقه، در فوریه درگذشت.

جورجو آرمانی (۹۱ ساله)

طراح ایتالیایی که با کت‌وشلوارهای مینیمالیست و برند میلیارد دلاری خود شناخته می‌شد، در سپتامبر درگذشت. (چهره اقتصادی برجسته)

دیک چینی (۸۴ ساله)

یکی از قدرتمندترین معاونان رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکا که نیروی محرکه حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بود، در نوامبر درگذشت.

چارلی کرک (۳۱ ساله)

فعال سیاسی که به ساختن پایگاه حامیان  ترامپ اعتبار داده می‌شد. ترور عمومی او در سپتامبر منجر به یک تصفیه طرفدار ترامپ شد که بیش از ۶۰۰ آمریکایی را تحت تأثیر قرار داد.

حسام المصری (۴۹ ساله)

عکاس خبری فلسطینی رویترز که در حمله نظامیان اسرائیل به یک بیمارستان در غزه در اوت کشته شد. مرگ او بخشی از حدود ۲۰۰ کشته روزنامه‌نگار توسط اسرائیل است که هنوز توضیح کامل داده نشده. 

منبع: رویترز

برچسب ها: چهره سیاسی ، فوت شدگان
خبرهای مرتبط
پاپ لئو چهاردهم در دیدار با هرتزوگ خواستار آتش‌بس دائمی در غزه شد
زلنسکی: پوتین به دنبال شکست کامل اوکراین است
پاپ فرانسیس در کلیسای سانتا ماریا رم به خاک سپرده شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
به درک
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
سرشناسان دانشمندان و فرماندهان عزیز ما بودند که توسط پست ترین افراد کره خاکی به شهادت رسیدند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
سرشناس موثر و مفید یا صاحب قدرت و مقام و صندلی؟
سرشناس مفید کو؟
۰
۴
پاسخ دادن
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
دبی و شارجه زیر آب رفتند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند