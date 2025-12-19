بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، یک شهروند روسی به نام ویتالی زبیاگنیتسب در اراضی اشغالی به اتهام جاسوسی به نفع ایران بازداشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های اسرائیلی مدعی شده‌اند یک شهروند روسی به نام ویتالی زبیاگنیتسب در اراضی اشغالی به اتهام جاسوسی به نفع ایران بازداشت شده است. بر اساس ادعا‌های مطرح شده، وی متهم است از تأسیسات نظامی و بنادر اسرائیل از جمله کشتی‌های جنگی، پالایشگاه‌های نفت و پایگاه هوایی رامات داوید تصویربرداری کرده و این اطلاعات را در ازای دریافت پول به یک گرداننده ادعایی ایرانی منتقل کرده است.

پلیس و دستگاه‌های امنیتی اسرائیل (شاباک) کیفرخواستی علیه این فرد صادر کرده و اتهاماتی از قبیل ارتباط با عامل خارجی و انتقال اطلاعات به دشمن مطرح کرده‌اند. در کیفرخواست آمده است که متهم به این اتهامات اعتراف کرده است. این پرونده بخشی از ۳۴ مورد کیفرخواست مربوط به ادعای جاسوسی به نفع ایران از زمان آغاز جنگ فعلی عنوان شده است.

این گزارش‌ها، مانند بسیاری از ادعا‌های پیشین مقامات اسرائیلی، در فضایی تبلیغاتی و با اهداف سیاسی خاص مطرح می‌شود و باید با احتیاط و در چارچوب واقعیت‌های منطقه‌ای بررسی شود. ایران همواره بر پایبندی به قوانین بین‌المللی و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشور‌ها تأکید داشته است.

منبع: وای نت

برچسب ها: جاسوسی ، رژیم صهیونیستی
۱۴:۴۶ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
تضمین جان برادران روسی مهمترین وظیفه ماست
