باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - براساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان و با توجه به بارش برف، کاهش محسوس دما و به‌منظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، کلیه مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری فردا شنبه ۲۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

کیانوش نادری مدیرکل مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری افزود: مهد‌های کودک و مراکز پیش‌دبستانی تعطیل خواهند بود و مادران دارای کودک زیر ۶ سال و دانش‌آموز ابتدایی و نیز مادران باردار می‌توانند با موافقت مدیر ذی‌ربط، به‌صورت دورکاری فعالیت کنند.

وی از شهروندان خواست: ضمن رعایت نکات ایمنی، اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از طریق مراجع رسمی و روابط عمومی استانداری پیگیری کنند.